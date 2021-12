拜登政府恢復特朗普政策 申請庇護的非墨西哥移民將被送往墨西哥

【KTSF】

拜登政府週一正式恢復執行特朗普時代的留在墨西哥政策,允許當局將申請庇護的非墨西哥移民送回墨西哥,等待移民聽證程序。

國土安全部週一起在德州El Paso邊境口岸正式重啟留在墨西哥政策,也就是移民保護程序MPP計畫,將原本已經入境美國等待庇護移民聽證程序的人士,送回墨西哥等待,直到聽證時間到了,再回到美國出庭。

目前準備工作已經就緒,預料週二起將會把第一批難民經由El Paso送回墨西哥,每天最多遣送50人,不過作業細節並未對外公布。

拜登政府是按照一項法庭命令恢復執行此一政策,同時又加入更好的服務,包括更多人性化的保安人員,以及提供這些難民新冠疫苗等。

不過重新實施留在墨西哥政策,也讓許多申請庇護的難民擔心會影響自己的案件。

這位在墨西哥邊境庇護所內服務的一位牧師表示,他們的庇護所原本可以容納最多150人,不過現在已經將容納人數提高至220人,而且還會機動調整,因為當地暴力罪案正在增加,人們希望轉移到更安全的地方,而對很多人來說,美國是安全的地方。

留在墨西哥政策最早在2019年1月實施,根據美聯社數據,在特朗普執政時代,約有7萬名尋求庇護的人士被迫留在墨西哥,等待美國的移民聽證程序,拜登總統上任第一天,就以行政命令暫停實施,隨後更進一步將其廢除。

今年8月一名德州的聯邦法官裁定拜登政府在解除這項政策的作法違反聯邦法律,必須恢復政策的實施。

