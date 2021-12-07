華裔男子在Stonestown商場被搶走攝錄機和腳架（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Stonestown購物商場星期五下午發生搶劫案，匪徒在商場裡面搶走華裔男事主手中的攝錄機和腳架，與男事主同行的一個朋友目擊案發過程，表示沒有想過在商場裡面會成為賊人搶劫的目標。

化名黎小姐的受訪者表示，上星期五下午4點幾，帶著兩個女兒到Stonestown購物商場與聖誕老人拍照，之後與為她們拍照的朋友到一芳買飲品，等待的時候被人搶劫。

黎小姐說：「一手拿走我朋友的攝影機，立刻逃跑，從一芳的出口一下就走了出去，有兩個人一前一後，我們衝出去時看見幾輛車，有一部車在那裡準備載他們走。」

警方證實當天5時左右，在商場裡面發生盜竊案，匪徒搶走攝影機後，與同黨乘坐一輛接應的汽車逃走。

黎小姐說：「因為我們在商場裡面，我們感覺到商場裡面都這樣猖狂，現在是什麼時勢，大家很害怕，我有小朋友在身邊，我的小朋友看見這樣的情景，很害怕。」

黎小姐表示，匪徒是一名20到30歲的非洲裔男子，戴帽和戴口罩，犯案手法迅速，而他的同黨是一個20到30歲的拉美裔男子。

黎小姐說：「他不斷在說需不需要幫忙，發生什麼事呀，不斷阻攔你追不到他們（賊人）扮好心。」

雖然立刻打911報警，但等了將近一小時警察還未到，於是黎小姐和男事主到日落區Taraval分局報案。

當值警員的回應是：「他說同一時間有三宗入屋搶劫，所以警方去幫手，變成我們的案件他們完全不理，不是完全不理而是放在一邊，因為我們這案件並非緊急。」

事件中沒有人受傷，被搶走的攝影機和腳架總值3000元左右。

黎小姐說：「我們不受傷已經是破財擋災，想提醒大家，特別是我們華人成為他們的目標。」

警方呼籲市民提供案件資料，匿名報案熱線是(415) 575—4444。

負責Stonestown商場的管理公司回應本台查詢時表示，對於在商場裡面發生這樣的事，令事主以及兒童受驚，他們深感難過，但慶幸沒有人受傷，也沒有其他顧客受影響。

公司指出，當時商場裡面的保安有採取行動，並且建議事主報警，強調保護顧客安全，是他們的首要任務，商場也有完整的保安策略。

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