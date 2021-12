華裔男子在Stonestown商場被搶走攝錄機和腳架（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Stonestown購物商場星期五下午發生搶劫案,匪徒在商場裡面搶走華裔男事主手中的攝錄機和腳架,與男事主同行的一個朋友目擊案發過程,表示沒有想過在商場裡面會成為賊人搶劫的目標。

化名黎小姐的受訪者表示,上星期五下午4點幾,帶著兩個女兒到Stonestown購物商場與聖誕老人拍照,之後與為她們拍照的朋友到一芳買飲品,等待的時候被人搶劫。

黎小姐說:「一手拿走我朋友的攝影機,立刻逃跑,從一芳的出口一下就走了出去,有兩個人一前一後,我們衝出去時看見幾輛車,有一部車在那裡準備載他們走。」

警方證實當天5時左右,在商場裡面發生盜竊案,匪徒搶走攝影機後,與同黨乘坐一輛接應的汽車逃走。

黎小姐說:「因為我們在商場裡面,我們感覺到商場裡面都這樣猖狂,現在是什麼時勢,大家很害怕,我有小朋友在身邊,我的小朋友看見這樣的情景,很害怕。」

黎小姐表示,匪徒是一名20到30歲的非洲裔男子,戴帽和戴口罩,犯案手法迅速,而他的同黨是一個20到30歲的拉美裔男子。

黎小姐說:「他不斷在說需不需要幫忙,發生什麼事呀,不斷阻攔你追不到他們(賊人)扮好心。」

雖然立刻打911報警,但等了將近一小時警察還未到,於是黎小姐和男事主到日落區Taraval分局報案。

當值警員的回應是:「他說同一時間有三宗入屋搶劫,所以警方去幫手,變成我們的案件他們完全不理,不是完全不理而是放在一邊,因為我們這案件並非緊急。」

事件中沒有人受傷,被搶走的攝影機和腳架總值3000元左右。

黎小姐說:「我們不受傷已經是破財擋災,想提醒大家,特別是我們華人成為他們的目標。」

警方呼籲市民提供案件資料,匿名報案熱線是(415) 575—4444。

負責Stonestown商場的管理公司回應本台查詢時表示,對於在商場裡面發生這樣的事,令事主以及兒童受驚,他們深感難過,但慶幸沒有人受傷,也沒有其他顧客受影響。

公司指出,當時商場裡面的保安有採取行動,並且建議事主報警,強調保護顧客安全,是他們的首要任務,商場也有完整的保安策略。

