多款火腿和意大利辣香腸疑染李斯特菌需召回（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

美國農業部宣布,總部位於密歇根州的Alexander & Hornung公司,召回超過23萬磅火腿和意大利辣香腸產品,因為食品可能受到李斯特菌污染。

這次召回包括17種不同的產品,包括煙熏火腿、帶骨火腿扒,還有意大利辣香腸。

這批產品已經被運往全國的零售點,保質期為2021年12月至2022年5月,產品編號是”EST. M10125″。

Alexander & Hornung表示,雖然沒有收到產品導致疾病或投訴,也沒有證據證實產品在裝運時受到污染,但公司出於謹慎考慮,還是啟動自願召回。

食用被這種細菌污染的食物,會導致嚴重的李斯特菌病,主要影響老年人、孕婦、新生兒和免疫系統較弱的人,症狀可能包括發燒、肌肉酸痛、頭痛、頸部僵硬、神智混亂、失去平衡和抽搐。

消費者如有問題可以撥打美國農業部免費熱線1-888-674-6854查詢詳情 。

