英國牛津大學研究指溝針不會減疫苗保護力

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英國牛津大學最新研究指，混合接種採用不同技術的新型肺炎疫苗，可以激發較高的免疫反應，研究亦有助疫苗供應不穩定的國家擴大疫苗計劃。

獲批使用的新型肺炎疫苗有很多種，如何配合使用才最有效？牛津大學最新研究帶來啟示，他們在英國找了約千人做「溝針」試驗，相隔8至12星期接種兩款採用不同技術的疫苗。

部分人第一針接種阿斯利康，第二針打莫德納或諾瓦瓦克斯疫苗，他們的中和抗體比起兩針同樣打阿斯利康，分別高17倍和4倍，T細胞都增加3至4倍。

至於打輝瑞/BioNTech再加莫德納，觸發的免疫反應比起兩針都是輝瑞/BioNTech更好，中和抗體和T細胞高1倍多。雖然輝瑞/BioNTech配諾瓦瓦克斯免疫反應好過兩針阿斯利康，但這配搭比兩針都是輝瑞/BioNTech產生較少的抗體及T細胞。

今次溝針測試的4款疫苗使用3種不同的技術，包括mRNA、腺病毒載體以及重組蛋白技術，結果指第一針用腺病毒載體技術的阿斯利康，再配研究中任何一款疫苗，都激發特別強烈的免疫反應。溝針試驗無引起安全憂慮，但應付Beta、Delta變種病毒保護力就相應減弱。

研究已刊登於醫學期刊《刺針》，研究員指，結果對中、低收入國家是福音，在疫苗供應少和不穩定下不用兩劑疫苗都必須打同一款，而且不用受制於疫苗嚴苛的儲存條件，有助加快擴展接種計劃。

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