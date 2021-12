英國牛津大學研究指溝針不會減疫苗保護力

【有線新聞】

英國牛津大學最新研究指,混合接種採用不同技術的新型肺炎疫苗,可以激發較高的免疫反應,研究亦有助疫苗供應不穩定的國家擴大疫苗計劃。

獲批使用的新型肺炎疫苗有很多種,如何配合使用才最有效?牛津大學最新研究帶來啟示,他們在英國找了約千人做「溝針」試驗,相隔8至12星期接種兩款採用不同技術的疫苗。

部分人第一針接種阿斯利康,第二針打莫德納或諾瓦瓦克斯疫苗,他們的中和抗體比起兩針同樣打阿斯利康,分別高17倍和4倍,T細胞都增加3至4倍。

至於打輝瑞/BioNTech再加莫德納,觸發的免疫反應比起兩針都是輝瑞/BioNTech更好,中和抗體和T細胞高1倍多。雖然輝瑞/BioNTech配諾瓦瓦克斯免疫反應好過兩針阿斯利康,但這配搭比兩針都是輝瑞/BioNTech產生較少的抗體及T細胞。

今次溝針測試的4款疫苗使用3種不同的技術,包括mRNA、腺病毒載體以及重組蛋白技術,結果指第一針用腺病毒載體技術的阿斯利康,再配研究中任何一款疫苗,都激發特別強烈的免疫反應。溝針試驗無引起安全憂慮,但應付Beta、Delta變種病毒保護力就相應減弱。

研究已刊登於醫學期刊《刺針》,研究員指,結果對中、低收入國家是福音,在疫苗供應少和不穩定下不用兩劑疫苗都必須打同一款,而且不用受制於疫苗嚴苛的儲存條件,有助加快擴展接種計劃。

