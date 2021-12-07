多個少數族裔組織呼籲選民投票反對罷免博徹思（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）地檢官博徹思罷免案投票將在明年6月舉行，包括華人進步會在內的一些少數族裔社區組織，呼籲選民反對罷免。

週一出席反對罷免地檢官博徹思的是來自代表少數族裔勞工階層的12個社區組織，華人進步會的代表指出，博徹思近來幫助舊金山面對一些人利用聯邦殘障人士法案，向許多華埠商店提告索賠的事項。

華人進步會代表發言說：「地檢官博徹思還沒有到任期的一半，他還有很多事要做，不單是亞裔社區，而是整個舊金山，不要讓保守勢力和共和黨人資助的罷免案，阻止地檢官和我們社區從根真正處理社區安全問題。」

教學工會代表說：「我們現有的監禁制度，沒有使得我們更加安全，我們要居住在安全的社區中，讓人們可以展示他們璀璨的一面，繼續回饋社會。」

博徹思在週一的活動中表示，自2019年上任以來，致力實現三項承諾，一、找更有效建立社區安全的方法，而不是將眾人關押；二、擴大幫助罪案受害人的資源，並不只是把他們當成是將罪犯定罪的工具；三、公平執法、不論是誰犯罪，都必須面對法律上的問責。

博徹思說：「我非常認真看待公共治安問題，我們要先看是什麼因素導致人們犯罪，將逮捕視作干預的機會，來改變他們犯罪的生活。」

博徹思表示，舊金山監獄中有75%的人有濫用藥物或是精神問題，或兩者兼有，所以將在這方面繼續努力。

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