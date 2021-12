多個少數族裔組織呼籲選民投票反對罷免博徹思（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思罷免案投票將在明年6月舉行,包括華人進步會在內的一些少數族裔社區組織,呼籲選民反對罷免。

週一出席反對罷免地檢官博徹思的是來自代表少數族裔勞工階層的12個社區組織,華人進步會的代表指出,博徹思近來幫助舊金山面對一些人利用聯邦殘障人士法案,向許多華埠商店提告索賠的事項。

華人進步會代表發言說:「地檢官博徹思還沒有到任期的一半,他還有很多事要做,不單是亞裔社區,而是整個舊金山,不要讓保守勢力和共和黨人資助的罷免案,阻止地檢官和我們社區從根真正處理社區安全問題。」

教學工會代表說:「我們現有的監禁制度,沒有使得我們更加安全,我們要居住在安全的社區中,讓人們可以展示他們璀璨的一面,繼續回饋社會。」

博徹思在週一的活動中表示,自2019年上任以來,致力實現三項承諾,一、找更有效建立社區安全的方法,而不是將眾人關押;二、擴大幫助罪案受害人的資源,並不只是把他們當成是將罪犯定罪的工具;三、公平執法、不論是誰犯罪,都必須面對法律上的問責。

博徹思說:「我非常認真看待公共治安問題,我們要先看是什麼因素導致人們犯罪,將逮捕視作干預的機會,來改變他們犯罪的生活。」

博徹思表示,舊金山監獄中有75%的人有濫用藥物或是精神問題,或兩者兼有,所以將在這方面繼續努力。

