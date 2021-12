【KTSF】

紐約市長週一宣布,限令市內所有私人公司雇員必須接種新型肺炎疫苗。

紐約市長白思豪表示,面對Omicron新變種病毒以及節日聚會,必須採取果斷行動對抗疫情,他給予私人公司三星期時間,讓員工接種疫苗。

他又說,接種疫苗令在12月27日生效,他會在本月中公布更多細節。

