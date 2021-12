密州高中槍案疑兇及父母否認所有控罪

【KTSF 關鍵報導】

上星期在密歇根州Oxford高中涉嫌殺死4名學生的槍手,其父母現在正受到自殺監視,在宣布對這對家長的起訴之後,官方表示他們曾經試圖逃跑,警方在上星期六拘捕了這對夫婦。

現在Oxford市的社區,仍在悼念槍擊案的4名青少年死者,學區總監已經要求進行獨立評估,檢視所有的保安措施。

在寫給社區的一封信中,Tim Throne首次提供了學校系統,檢視此事件的細節,學監還表示,通過監控錄像可以看出教職人員和學生在事件中反應迅速,並且有英勇表現,從而避免了更多人死傷。

事件發生在數百名學生正在換教室的課間,15歲的Ethan Crumbley面對24項指控,其中包括恐怖主義和謀殺等罪名。

學監表示,Crumbley的家長沒有告訴學校,他們給孩子買槍,並且讓他有機會持槍這事。

Jennifer和James於上星期六早晨在底特律的一間倉庫被捕,CNN的片段顯示,警方接到線索之後採取行動逮捕這對父母,他們的律師表示,他們本來想要自首。

律師Shannon Smith說:「我們與客戶保持聯繫,他們很害怕也很恐懼,他們沒在家,他們當時正在想辦法該怎麼做,他們當時正在籌錢。」

最新的消息表明,是一位65歲的波蘭移民,幫助他們藏在被發現的倉庫裡的,這位波蘭移民的律師則表示,當時他了解到Crumbley夫婦想使用他的工作場所,但是並不完全了解發生了什麼。

律師的聲明還表示,這名叫Sikora的波蘭移民,自願地向當局提供了信息,而且在調查過程中十分配合。

現在Crumbley一家都被拘禁在同一間縣級監獄,他們也對所有指控均表示不認罪。

