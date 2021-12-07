密州高中槍案疑兇及父母否認所有控罪

【KTSF 關鍵報導】

上星期在密歇根州Oxford高中涉嫌殺死4名學生的槍手，其父母現在正受到自殺監視，在宣布對這對家長的起訴之後，官方表示他們曾經試圖逃跑，警方在上星期六拘捕了這對夫婦。

現在Oxford市的社區，仍在悼念槍擊案的4名青少年死者，學區總監已經要求進行獨立評估，檢視所有的保安措施。

在寫給社區的一封信中，Tim Throne首次提供了學校系統，檢視此事件的細節，學監還表示，通過監控錄像可以看出教職人員和學生在事件中反應迅速，並且有英勇表現，從而避免了更多人死傷。

事件發生在數百名學生正在換教室的課間，15歲的Ethan Crumbley面對24項指控，其中包括恐怖主義和謀殺等罪名。

學監表示，Crumbley的家長沒有告訴學校，他們給孩子買槍，並且讓他有機會持槍這事。

Jennifer和James於上星期六早晨在底特律的一間倉庫被捕，CNN的片段顯示，警方接到線索之後採取行動逮捕這對父母，他們的律師表示，他們本來想要自首。

律師Shannon Smith說：「我們與客戶保持聯繫，他們很害怕也很恐懼，他們沒在家，他們當時正在想辦法該怎麼做，他們當時正在籌錢。」

最新的消息表明，是一位65歲的波蘭移民，幫助他們藏在被發現的倉庫裡的，這位波蘭移民的律師則表示，當時他了解到Crumbley夫婦想使用他的工作場所，但是並不完全了解發生了什麼。

律師的聲明還表示，這名叫Sikora的波蘭移民，自願地向當局提供了信息，而且在調查過程中十分配合。

現在Crumbley一家都被拘禁在同一間縣級監獄，他們也對所有指控均表示不認罪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。