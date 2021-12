【KTSF】

為了減少海灣大橋的過橋車輛,大都會交通委員會週一起在東灣兩處增加通勤停車場。

兩個停車場分別位於80號公路Albany Buchanan街,有261個車位,奧克蘭Fruitvale大道880公路下方,隨著需求的增長,最後將增加到221個車位。

這兩個地段都AC Transit Transbay快速巴士提供服務,LA線將停靠Buchanan站,而O線將停靠 Fruitvale站。

此外,該中心距Fruitvale地鐵站非常近,步行可到。

停車場開放時間是週一至週五上午6點至晚上8點,設有門禁及停車服務員,12月和1月停車免費,2月1日開始,停車費用將為每天3元或每月60元。

