華裔女士因疫情無法回中國出庭 可視頻出席卻遇難題（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情之下要回中國非常困難,很多在海外的華人,甚至有急事都回不了中國,其中包括出庭。

在美國住超過20年的陳女士,在中國借錢給朋友,朋友不還,她告上法庭,沒想到上星期收到律師的通知,將在12月9日開庭。

陳女士說:「我一來美國就向中國領事館申請簽證回中國,中國領事館說疫情期間不給簽證,等疫情穩定再回中國,我時間很緊迫。」

陳女士已經是美國公民,由於母親年紀大需要人照顧,後來回中國定居,9月底回到灣區的目的是要處理一個工傷案件,沒想到在中國的案子也要開庭,法庭允許她視頻出庭,但是她碰到了一個難題。

陳女士說:「我給大陸法庭打過電話,書記員打過電話,電話不能證明是我,必須視頻,所以我必須要有一個大陸的電話卡,有國際漫遊才可以,一定要中國大陸(電話號碼),因為法庭是要能發短信,我要根據他的短信來連接,他不能打國際長途來發短信。」

陳女士說,她有兩個中國移動手機,來美國前已經開通國際漫遊,但是來到美國後卻都出現無服務狀態,無法使用。

兩年前中國開始關閉邊境,採取最嚴格的入境措施,陳女士可能不是第一個碰到這樣問題。

無法親自在法院出庭,其實不單只是陳女士,一名不願上鏡頭的觀眾說,有朋友在過去一年使用網銀,結果出現問題,因為無法親自回中國解決,帳戶全被凍結,還有朋友買了房子無法交屋。

陳女士說:「房子不能交易,因為你要回去,你要開通往上視頻開通很多手續。」

在台灣則是超過兩年沒回台灣的僑民,戶籍則是自動被取消,也對許多人造成不便。

陳女士說,律師已經申請是否能夠延期開庭,但還是希望有好心人可以租借中國的漫遊卡給她,讓她能夠準時地上網絡法庭。

