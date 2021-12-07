華裔女士因疫情無法回中國出庭 可視頻出席卻遇難題（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情之下要回中國非常困難，很多在海外的華人，甚至有急事都回不了中國，其中包括出庭。

在美國住超過20年的陳女士，在中國借錢給朋友，朋友不還，她告上法庭，沒想到上星期收到律師的通知，將在12月9日開庭。

陳女士說：「我一來美國就向中國領事館申請簽證回中國，中國領事館說疫情期間不給簽證，等疫情穩定再回中國，我時間很緊迫。」

陳女士已經是美國公民，由於母親年紀大需要人照顧，後來回中國定居，9月底回到灣區的目的是要處理一個工傷案件，沒想到在中國的案子也要開庭，法庭允許她視頻出庭，但是她碰到了一個難題。

陳女士說：「我給大陸法庭打過電話，書記員打過電話，電話不能證明是我，必須視頻，所以我必須要有一個大陸的電話卡，有國際漫遊才可以，一定要中國大陸（電話號碼），因為法庭是要能發短信，我要根據他的短信來連接，他不能打國際長途來發短信。」

陳女士說，她有兩個中國移動手機，來美國前已經開通國際漫遊，但是來到美國後卻都出現無服務狀態，無法使用。

兩年前中國開始關閉邊境，採取最嚴格的入境措施，陳女士可能不是第一個碰到這樣問題。

無法親自在法院出庭，其實不單只是陳女士，一名不願上鏡頭的觀眾說，有朋友在過去一年使用網銀，結果出現問題，因為無法親自回中國解決，帳戶全被凍結，還有朋友買了房子無法交屋。

陳女士說：「房子不能交易，因為你要回去，你要開通往上視頻開通很多手續。」

在台灣則是超過兩年沒回台灣的僑民，戶籍則是自動被取消，也對許多人造成不便。

陳女士說，律師已經申請是否能夠延期開庭，但還是希望有好心人可以租借中國的漫遊卡給她，讓她能夠準時地上網絡法庭。

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