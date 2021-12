Contra Costa縣有餐館被投訴沒查顧客疫苗證明 卻沒有受罰

【KTSF】

東灣Contra Costa縣有一些餐館被投訴,未按規定檢查內用顧客的疫苗證明,衛生當局卻沒有開罰,引發一名縣議員不滿,要求該縣應嚴格執行規定,衛生官員對此做出回應。

Contra Costa縣有部分餐廳陸續抵制內用顧客必須檢查疫苗證明的規定,除了10月份快餐連鎖店In-N-Out引發軒然大波後,一名縣議員披露,今年11月縣府收到80宗投訴,指控多間餐館沒有遵守規定檢查內用顧客的疫苗證明,不過這些被檢舉的餐廳卻沒有被罰,而且這是由部分職員做的決定。

Contra Costa縣議員Karen Mitchoff說:「這是無法接受的,一些職員自作主張,沒有獲得允許就做了,他們不該做的決定。」

Mitchoff上周五收到舉報才了解情況,她並透露之所以不罰那些被檢舉的餐館,是因為衛生局員工害怕被報復。

Mitchoff說:「有人告訴我那名員工擔心收到死亡威脅,我非常嚴肅看待也理解,我也收過死亡威脅,但是你要衡量公眾利益。」

Contra Costa縣衛生官Chris Farnitano回應指出,開罰應作為最後手段,目標是要教育業者自願遵從規定。

Farnitano說:「目前政策沒有官方改變,對於我們執行疫苗令的方式。」

衛生官員透露,該縣1600家餐館中,有三家餐廳和連鎖店處於爭議之中,他們的處理方式,也是比照10月份處理In-N-Out的程序

Farnitano說:「只有在很清楚出現重複和拒絕服從衛生命令之後,我們才會首次罰款,如果繼續不遵從,就會吊銷其許可。」

11月份被檢舉的案例,縣衛生局仍在審閱中,Contra Costa縣議會週二也會就此一問題展開討論。

