美國不派任何代表團出席北京冬奧 中方稱會堅決反制

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美國宣布不會派官方或外交代表，出席明年2月的北京冬奧和冬殘奧。中方表明會堅決反制，批評華府基於謊言試圖干擾北京冬奧，只會失道義和信譽；強調美方未受邀請，就將是否派官員與人權問題掛勾，是錯上加錯、自欺欺人；警告將損害兩國在一系列領域、國際地區問題上的對話合作。

距離北京冬奧開幕尚餘約兩個月，美國正式宣布不派外交代表出席。白宮發言人普薩基稱︰「拜登政府不會派外交或官方代表出席2022年北京冬奧及殘奧，基於中國持續在新疆種族清洗和人道罪行及其他侵犯人權行為。要美國外交或官方代表如常看待賽事，面對中國在新疆嚴重侵犯人權和暴行，我們沒法做到。」

華府今次決定，被外界形容為「外交杯葛」北京冬奧。普薩基強調，有別美國杯葛1980年莫斯科奧運的做法，今屆美國運動員仍然會參賽，指他們訓練多時，不應變相受罰。華府全力支持他們出賽，認為不派官方代表已足以表明立場。

至於會否拉攏盟友一同抵制北京冬奧，普薩基指已向盟友表明華府立場，讓各國自行決定。

在北京，中國外交部發言人指對美方表態強烈不滿，已提出嚴正交涉，敦促美方停止將體育問題政治化。

中國外交部發言人趙立堅稱︰「美方出於意識形態偏見、基於謊言謠言，試圖干擾北京冬奧會，只會讓人看清美方的險惡用心，只會使美方更加喪失道義和信譽。在未受到邀請情況下，美方把是否派政府官員出席，同所謂新疆人權問題掛勾，完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。」

國際奧委會回應指，是否派官方代表出席純屬各國政治決定，委員會維持政治中立，完全尊重美國今次決定，對運動員參賽不受政治影響表示歡迎。

美國對上一次抵制奧運是在冷戰時期，因抗議蘇聯入侵阿富汗，華府聯同60多國拒派運動員杯葛1980年莫斯科奧運，是歷來最大規模。而隨後一屆洛杉磯奧運，亦反過來被蘇聯和盟友杯葛。

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