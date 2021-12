美國不派任何代表團出席北京冬奧 中方稱會堅決反制

【有線新聞】

美國宣布不會派官方或外交代表,出席明年2月的北京冬奧和冬殘奧。中方表明會堅決反制,批評華府基於謊言試圖干擾北京冬奧,只會失道義和信譽;強調美方未受邀請,就將是否派官員與人權問題掛勾,是錯上加錯、自欺欺人;警告將損害兩國在一系列領域、國際地區問題上的對話合作。

距離北京冬奧開幕尚餘約兩個月,美國正式宣布不派外交代表出席。白宮發言人普薩基稱︰「拜登政府不會派外交或官方代表出席2022年北京冬奧及殘奧,基於中國持續在新疆種族清洗和人道罪行及其他侵犯人權行為。要美國外交或官方代表如常看待賽事,面對中國在新疆嚴重侵犯人權和暴行,我們沒法做到。」

華府今次決定,被外界形容為「外交杯葛」北京冬奧。普薩基強調,有別美國杯葛1980年莫斯科奧運的做法,今屆美國運動員仍然會參賽,指他們訓練多時,不應變相受罰。華府全力支持他們出賽,認為不派官方代表已足以表明立場。

至於會否拉攏盟友一同抵制北京冬奧,普薩基指已向盟友表明華府立場,讓各國自行決定。

在北京,中國外交部發言人指對美方表態強烈不滿,已提出嚴正交涉,敦促美方停止將體育問題政治化。

中國外交部發言人趙立堅稱︰「美方出於意識形態偏見、基於謊言謠言,試圖干擾北京冬奧會,只會讓人看清美方的險惡用心,只會使美方更加喪失道義和信譽。在未受到邀請情況下,美方把是否派政府官員出席,同所謂新疆人權問題掛勾,完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。」

國際奧委會回應指,是否派官方代表出席純屬各國政治決定,委員會維持政治中立,完全尊重美國今次決定,對運動員參賽不受政治影響表示歡迎。

美國對上一次抵制奧運是在冷戰時期,因抗議蘇聯入侵阿富汗,華府聯同60多國拒派運動員杯葛1980年莫斯科奧運,是歷來最大規模。而隨後一屆洛杉磯奧運,亦反過來被蘇聯和盟友杯葛。

