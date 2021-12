拜登稱通過「重建得更好」法案有助降低處方藥價（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一表示,在「重建得更好」預算開支法案中,有一項條款建議降低處方藥物價格,如果藥價的加幅快過通脹,藥廠必須要繳交稅務罰款,另外,聯邦醫保Medicare的受益人,對部份處方藥物所支付的每年藥費將會有一個上限,以及用來醫治糖尿病的胰島素藥物價格也會有上限。

拜登週一表示,美國的處方藥物價格貴得驚人,貴到令人憤怒,他又說,不要以為藥價貴,不關你事,但藥價成本高,令醫療保費更加貴,等於令錢包縮水,因此他催促國會參議院盡快表決通過「重建得更好」預算開支法案,因為在法案中有一項條款建議降低處方藥物價格,當中包括用來醫治糖尿病的胰島素藥價,每個月的共付額上限最多是35元。

另外,聯邦醫保Medicare的受益人,處方藥物的自付額out-of-pocket費用每年最多是2千元,此外,藥價的加幅如果快過通脹,藥廠要面對大幅的稅務罰款。

拜登說:「首先,胰島素藥價每月上限是35元,其次,沒有醫療保險者,我們將提供幫助,因此糖尿病患者的共付費最多35元,第三,藥廠將面對監管和問責,藥廠提高藥價幅度快過通脹,將要面對大幅徵收消費稅。」

法案條款也建議授權Medicare對某些昂貴的藥價進行談判來降低藥價,謀求在2025年有十種藥價可以降低,然後到2028年,有多達20種藥價可望降低。

參議院民主黨領袖舒默表示,希望法案在聖誕節前送交總統簽署。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。