拜登稱通過「重建得更好」法案有助降低處方藥價（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一表示，在「重建得更好」預算開支法案中，有一項條款建議降低處方藥物價格，如果藥價的加幅快過通脹，藥廠必須要繳交稅務罰款，另外，聯邦醫保Medicare的受益人，對部份處方藥物所支付的每年藥費將會有一個上限，以及用來醫治糖尿病的胰島素藥物價格也會有上限。

拜登週一表示，美國的處方藥物價格貴得驚人，貴到令人憤怒，他又說，不要以為藥價貴，不關你事，但藥價成本高，令醫療保費更加貴，等於令錢包縮水，因此他催促國會參議院盡快表決通過「重建得更好」預算開支法案，因為在法案中有一項條款建議降低處方藥物價格，當中包括用來醫治糖尿病的胰島素藥價，每個月的共付額上限最多是35元。

另外，聯邦醫保Medicare的受益人，處方藥物的自付額out-of-pocket費用每年最多是2千元，此外，藥價的加幅如果快過通脹，藥廠要面對大幅的稅務罰款。

拜登說：「首先，胰島素藥價每月上限是35元，其次，沒有醫療保險者，我們將提供幫助，因此糖尿病患者的共付費最多35元，第三，藥廠將面對監管和問責，藥廠提高藥價幅度快過通脹，將要面對大幅徵收消費稅。」

法案條款也建議授權Medicare對某些昂貴的藥價進行談判來降低藥價，謀求在2025年有十種藥價可以降低，然後到2028年，有多達20種藥價可望降低。

參議院民主黨領袖舒默表示，希望法案在聖誕節前送交總統簽署。

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