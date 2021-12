為減少Omicron輸入個案 美國週一起收緊入境防疫措施

【KTSF】

為了減少Omicron變種病毒輸入個案,聯邦疾控中心(CDC)宣佈,由星期一開始收緊入境防疫措施,所有搭飛機從海外入境美國的旅客,不論有沒有打齊針,都要出示不能早於登機前一天的新冠病毒檢測陰性證明。

不管是不是美國公民,或是有沒有打齊針,CDC宣佈由12月6號星期一開始,規定所有兩歲以上搭飛機從海外入境美國的旅客,都要出示不能早於登機前一天的新冠病毒檢測陰性證明,之前的規定較為寬鬆,只要在登機前三天內作檢測,現在則收緊為一天。

CDC表示,目的希望減少在入境美國前的Omicron病毒感染機率,不過入境後,則沒有進一步的檢測及隔離規定。

這項規定唯一的例外是,過去90天內的染疫後復原人士,但必須提供證明。

美國目前仍然暫時限制南非等非洲南部八個國家旅客入境。

