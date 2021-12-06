為減少Omicron輸入個案 美國週一起收緊入境防疫措施

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為了減少Omicron變種病毒輸入個案，聯邦疾控中心（CDC）宣佈，由星期一開始收緊入境防疫措施，所有搭飛機從海外入境美國的旅客，不論有沒有打齊針，都要出示不能早於登機前一天的新冠病毒檢測陰性證明。

不管是不是美國公民，或是有沒有打齊針，CDC宣佈由12月6號星期一開始，規定所有兩歲以上搭飛機從海外入境美國的旅客，都要出示不能早於登機前一天的新冠病毒檢測陰性證明，之前的規定較為寬鬆，只要在登機前三天內作檢測，現在則收緊為一天。

CDC表示，目的希望減少在入境美國前的Omicron病毒感染機率，不過入境後，則沒有進一步的檢測及隔離規定。

這項規定唯一的例外是，過去90天內的染疫後復原人士，但必須提供證明。

美國目前仍然暫時限制南非等非洲南部八個國家旅客入境。

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