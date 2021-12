南灣球鞋店主怕被盜竊 決定改為網上做生意

【KTSF】

灣區最近發生多宗商鋪盜竊案,南灣有一間球鞋鋪老闆說,好擔心成為下一個受害人,因此寧願永久關門停業,改為全部在網上做生意。

聖荷西市Stanford購物商場內的Kickz球鞋及服裝店老闆Danny Ryan,最近在社交網站上宣佈,為了不想成為下一個盜竊案受害人,店鋪將會永久關門,直至另行通知。

他都把店內所有商品全部收起來,他認為現時關門收起存貨才是上策。

南灣最近一次盜竊案發生在星期四,Eastridge Center一間珠寶店被五個蒙面的賊人打破玻璃搶劫,搶走幾萬元珠寶,另外一些南灣的商場Valley Fair和Santana Row,最近都有劫案發生。

Ryan表示,認識其中一些商店的老闆,聽到消息感到傷心,他自己的店鋪已經開了7年,在2018年時曾被人爆竊過,雖然年尾正值節日假期購物旺季,但他決定寧願不做生意,在黑色星期五關門,再在本星期決定永久關門。

Ryan重申,他認為現時周圍都有盜竊案,隨時成為下一個受害人,開鋪營業對生意、店員和家人承受的風險太大,雖然慶幸最近沒有被爆竊,但最理想是不開門營業。

不過他有打算將生意改為網購,另外每年聖誕節的義務向小朋友派玩具的活動,他都會繼續進行。

另一方面,加州首府沙加緬度市一間珠寶店,星期五被兩名賊人持槍搶劫,幾分鐘內搶走30萬元珠寶。

該間店鋪位於沙加緬度縣警局附近,店主相信賊人在案發較早前去過該店視察,之後回來作案。

