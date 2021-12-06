南灣球鞋店主怕被盜竊 決定改為網上做生意

【KTSF】

灣區最近發生多宗商鋪盜竊案，南灣有一間球鞋鋪老闆說，好擔心成為下一個受害人，因此寧願永久關門停業，改為全部在網上做生意。

聖荷西市Stanford購物商場內的Kickz球鞋及服裝店老闆Danny Ryan，最近在社交網站上宣佈，為了不想成為下一個盜竊案受害人，店鋪將會永久關門，直至另行通知。

他都把店內所有商品全部收起來，他認為現時關門收起存貨才是上策。

南灣最近一次盜竊案發生在星期四，Eastridge Center一間珠寶店被五個蒙面的賊人打破玻璃搶劫，搶走幾萬元珠寶，另外一些南灣的商場Valley Fair和Santana Row，最近都有劫案發生。

Ryan表示，認識其中一些商店的老闆，聽到消息感到傷心，他自己的店鋪已經開了7年，在2018年時曾被人爆竊過，雖然年尾正值節日假期購物旺季，但他決定寧願不做生意，在黑色星期五關門，再在本星期決定永久關門。

Ryan重申，他認為現時周圍都有盜竊案，隨時成為下一個受害人，開鋪營業對生意、店員和家人承受的風險太大，雖然慶幸最近沒有被爆竊，但最理想是不開門營業。

不過他有打算將生意改為網購，另外每年聖誕節的義務向小朋友派玩具的活動，他都會繼續進行。

另一方面，加州首府沙加緬度市一間珠寶店，星期五被兩名賊人持槍搶劫，幾分鐘內搶走30萬元珠寶。

該間店鋪位於沙加緬度縣警局附近，店主相信賊人在案發較早前去過該店視察，之後回來作案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。