舊金山穿制服警員被餐廳拒絕服務

舊金山(三藩市)有一間餐廳最近拒絕為三名正在執勤的警員提供服務,警局局長對事件作出回應,餐廳週日改口承認有做錯。

事發前日在Hilda and Jesse餐廳,三名身穿制服和佩戴武器的執勤警員,打算進入店內點午餐時,有店職員請他們離開,餐廳後來在Instagram發文解釋說,他們的餐廳是個安全地方,因此有人攜帶武器入內,令他們感到不安。

他又指好歡迎為休班警員不穿制服,不帶武器時進入店內用餐。

舊金山警局局長Bill Scott回應指,當局尊重餐廳對安全的堅持,即使這個決定令他和警員覺得失望。

但是Hilda and Jesse餐廳創辦人Rachel Sillcocks和Kristina Compton週日發推文改口稱,職員當日做錯,又表示感激舊金山警員在這段艱難期間維持治安,他們希望以此為鑑,盡力修補警民之間關係,又承認他們在這段緊張期間,他們處理得不當。

