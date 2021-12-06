舊金山穿制服警員被餐廳拒絕服務

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舊金山（三藩市）有一間餐廳最近拒絕為三名正在執勤的警員提供服務，警局局長對事件作出回應，餐廳週日改口承認有做錯。

事發前日在Hilda and Jesse餐廳，三名身穿制服和佩戴武器的執勤警員，打算進入店內點午餐時，有店職員請他們離開，餐廳後來在Instagram發文解釋說，他們的餐廳是個安全地方，因此有人攜帶武器入內，令他們感到不安。

他又指好歡迎為休班警員不穿制服，不帶武器時進入店內用餐。

舊金山警局局長Bill Scott回應指，當局尊重餐廳對安全的堅持，即使這個決定令他和警員覺得失望。

但是Hilda and Jesse餐廳創辦人Rachel Sillcocks和Kristina Compton週日發推文改口稱，職員當日做錯，又表示感激舊金山警員在這段艱難期間維持治安，他們希望以此為鑑，盡力修補警民之間關係，又承認他們在這段緊張期間，他們處理得不當。

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