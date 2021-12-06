舊金山市長稱將為增加警力找長遠經費來源（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

針對近來頻頻發生的集體搶劫事件，舊金山（三藩市）市長布里德透露，雖然沒有在市內其他地方部署像在聯合廣場採取的防範措施，但是也有增加警員的部署，她表示將為增加警力找長遠的經費來源。

布里德解釋，經過近期加州，包括舊金山的一些城市，頻頻面對眾多人參與的盜竊事件，聯合廣場限制車輛穿行，而其他一些商業走廊也增加了巡邏警員。

布里德說：「許多人看不到的是便衣警察，比如說，華埠有很多珠寶店，我們就有更多的執法人員在那裡巡邏，Stonestown也一樣，也有警員派駐，不一定是在商場裡面，但是在附近地方，例如West Portal等，任何我們關注有可能被破壞的地方。」

除了Stonestown，一些繁忙的商業區，例如北部的Chestnut 和Union街，也有更多警員出現。

布里德表示，也要增加執法行動，希望在年底和市議會協商長遠的經費來源。

布里德也說，對近期歹徒無法無天的程度感到傷心。

布里德說：「犯罪的人需要為他們的行為負責，雖然負責任的方式可以是不同的，但是初犯的話，不應該就被釋放，一個人的行為必須承擔後果。」

談到新冠疫情的發展，布里德表示，雖然出現新變種病毒，要是維持現有的住院人數的話，市府也應該不會恢復實施室內口罩令。

另外，接待市府貴賓的禮賓司司長及社會名流Charlotte Shultz週五逝世，享年88歲，她曾代市府接待英國女皇伊麗莎白二世和中國前總理趙紫陽，布里德也表示感到傷心。

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