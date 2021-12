舊金山市長稱將為增加警力找長遠經費來源（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

針對近來頻頻發生的集體搶劫事件,舊金山(三藩市)市長布里德透露,雖然沒有在市內其他地方部署像在聯合廣場採取的防範措施,但是也有增加警員的部署,她表示將為增加警力找長遠的經費來源。

布里德解釋,經過近期加州,包括舊金山的一些城市,頻頻面對眾多人參與的盜竊事件,聯合廣場限制車輛穿行,而其他一些商業走廊也增加了巡邏警員。

布里德說:「許多人看不到的是便衣警察,比如說,華埠有很多珠寶店,我們就有更多的執法人員在那裡巡邏,Stonestown也一樣,也有警員派駐,不一定是在商場裡面,但是在附近地方,例如West Portal等,任何我們關注有可能被破壞的地方。」

除了Stonestown,一些繁忙的商業區,例如北部的Chestnut 和Union街,也有更多警員出現。

布里德表示,也要增加執法行動,希望在年底和市議會協商長遠的經費來源。

布里德也說,對近期歹徒無法無天的程度感到傷心。

布里德說:「犯罪的人需要為他們的行為負責,雖然負責任的方式可以是不同的,但是初犯的話,不應該就被釋放,一個人的行為必須承擔後果。」

談到新冠疫情的發展,布里德表示,雖然出現新變種病毒,要是維持現有的住院人數的話,市府也應該不會恢復實施室內口罩令。

另外,接待市府貴賓的禮賓司司長及社會名流Charlotte Shultz週五逝世,享年88歲,她曾代市府接待英國女皇伊麗莎白二世和中國前總理趙紫陽,布里德也表示感到傷心。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。