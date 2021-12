【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週五發生今年第129宗兇殺案,女事主死於槍械暴力,市長Libby Schaaf提出新的增聘警員計劃書,將動用接近600萬元,目標是增加60名警員。

Schaaf說:「我們制定新的警員招募計劃,增加60名警員,將會擴大招募和訓練新警員,下個財政年度解凍20個警隊空缺職位,就是現時預算所凍結的職位。」

奧克蘭市議會今年較早前投票通過限制警隊預算,凍結了幾十個空缺職位,而市長提出的新計劃,要求明年解凍20個職位,盡快填補空缺,另外再透過警察學校和招募行動,增加40名警員,總共增加60名警員,預算經費是580萬元,來自市府節省薪酬以及物資方面的開支來籌得這筆款項。

市長強調,增聘警員的經費,不會影響市府提供的其他服務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。