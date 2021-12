【有線新聞】

美國前資深國會議員多爾逝世,終年98歲。

多爾國會生涯長達36年,當中近3分1時間是共和黨於參議院的領袖。他支持稅制改革和擴大食物券計劃,二戰時受重傷導致失去右手功能的多爾,亦積極推動傷殘人士權益。

1976年獲提名為共和黨副總統候選人,但跟拍檔福特落敗。之後三次參選總統,最近總統寶座的一次是1996年,不敵爭取連任的克林頓。

他今年2月宣布患上癌症。家人發聲明,多爾周日早上在睡夢中離世,終年98歲。

