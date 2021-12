奧克蘭有市議員建議提供5萬獎金在全國招聘有經驗警員（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)亞裔市議員兼市議會主席陶盛(Sheng Thao)提出在全國招聘有經驗的警員,以及提供5萬元獎金,吸引警員加入奧克蘭警隊。

陶盛指出,奧克蘭今年的兇殺案數字是近十年來最高,陶盛表示,市府急需填補警隊60個空缺,不能再等,所以她將於星期二向市議會,提出增聘警員的計劃。

陶盛說:「這項計劃能即時看到效果,增加警員數目,而不是等到2023年,2024年,而是現在。」

除了增加警察訓練班之外,陶盛的計劃包括要求市行政官馬上聘請獨立招聘機構,在全國搜羅有經驗和優秀的警務人員加入奧克蘭警隊,陶盛提出為每名新聘的有經驗警員提供5萬元花紅。

陶盛說:「這些警員是現職警員而不是新丁,不像從傳統警校畢業的警員,這些警員已經有經驗,準備好到街上巡邏。」

根據這項獎勵計劃,獲得花紅的新聘警員,加入奧克蘭警隊後如果5年內離職,必須按照入職時間比例,償還部分花紅獎金,如果18個月內離職,必須全數償還獎金。

其實灣區已有部分警察部門用發放獎金的方式,吸引和留住有經驗的優秀警員,疫情發生以來,不少警隊都出現警員流失的現象。

