奧克蘭有市議員建議提供5萬獎金在全國招聘有經驗警員（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）亞裔市議員兼市議會主席陶盛（Sheng Thao）提出在全國招聘有經驗的警員，以及提供5萬元獎金，吸引警員加入奧克蘭警隊。

陶盛指出，奧克蘭今年的兇殺案數字是近十年來最高，陶盛表示，市府急需填補警隊60個空缺，不能再等，所以她將於星期二向市議會，提出增聘警員的計劃。

陶盛說：「這項計劃能即時看到效果，增加警員數目，而不是等到2023年，2024年，而是現在。」

除了增加警察訓練班之外，陶盛的計劃包括要求市行政官馬上聘請獨立招聘機構，在全國搜羅有經驗和優秀的警務人員加入奧克蘭警隊，陶盛提出為每名新聘的有經驗警員提供5萬元花紅。

陶盛說：「這些警員是現職警員而不是新丁，不像從傳統警校畢業的警員，這些警員已經有經驗，準備好到街上巡邏。」

根據這項獎勵計劃，獲得花紅的新聘警員，加入奧克蘭警隊後如果5年內離職，必須按照入職時間比例，償還部分花紅獎金，如果18個月內離職，必須全數償還獎金。

其實灣區已有部分警察部門用發放獎金的方式，吸引和留住有經驗的優秀警員，疫情發生以來，不少警隊都出現警員流失的現象。

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