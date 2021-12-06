密州高中槍擊案 疑兇父母被起訴過失殺人

December 6, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Facebook / jcrumbley)

【KTSF】

密歇根州一間高中週二發生的槍擊案，造成4名學生死亡，7人受傷，15歲疑犯Ethan Crumbley的父母亦被起訴四項非預謀的過失殺人罪，兩人在星期五一度失蹤，最終落網被捕，週六出庭應訊。

槍手的父母James和Jennifer Crumbley，星期六早上否認過失殺人控罪，兩人獲保釋候審，但必須戴GPS電子監視器，以及沒收所有武器。

控方表示，兩名被告是可以避免這宗慘劇發生，他們明知給兒子Ethan一把槍是相當危險，但他們無好好保管該槍，而且讓槍手Ethan隨意使用。

槍手在他父親的陪同下，在案發四天前購買了案中使用的槍，並送給槍手，而在案發當日，校方向被告夫婦展示槍手在桌子上留下一張紙條，上面寫上令人不安的字句，但是兩人並無接兒子回家。

Crumbley夫婦在星期五被警方通緝幾小時，警方更一度懸紅每人50萬元，經目擊者提供線索後，在庭特律市一個貨倉內拘捕兩人。

辯方律師解釋兩人並無打算逃避法網，他們絕對有打算自首，但是警方就指兩人躲藏在貨倉內，不叫做有打算自首。

至於該名15歲疑兇Crumbley面臨四項一級謀殺罪、一項恐佈襲擊罪、七項蓄意謀殺罪，以及十多項武器指控等。

另外，星期六晚在密歇根州，有一個為本案死者舉行的追悼會中，有一人突然暈倒，造成恐慌，參加者四散逃走，場面混亂，直接幾分鐘後才平息。

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