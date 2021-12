密州高中槍擊案 疑兇父母被起訴過失殺人

【KTSF】

密歇根州一間高中週二發生的槍擊案,造成4名學生死亡,7人受傷,15歲疑犯Ethan Crumbley的父母亦被起訴四項非預謀的過失殺人罪,兩人在星期五一度失蹤,最終落網被捕,週六出庭應訊。

槍手的父母James和Jennifer Crumbley,星期六早上否認過失殺人控罪,兩人獲保釋候審,但必須戴GPS電子監視器,以及沒收所有武器。

控方表示,兩名被告是可以避免這宗慘劇發生,他們明知給兒子Ethan一把槍是相當危險,但他們無好好保管該槍,而且讓槍手Ethan隨意使用。

槍手在他父親的陪同下,在案發四天前購買了案中使用的槍,並送給槍手,而在案發當日,校方向被告夫婦展示槍手在桌子上留下一張紙條,上面寫上令人不安的字句,但是兩人並無接兒子回家。

Crumbley夫婦在星期五被警方通緝幾小時,警方更一度懸紅每人50萬元,經目擊者提供線索後,在庭特律市一個貨倉內拘捕兩人。

辯方律師解釋兩人並無打算逃避法網,他們絕對有打算自首,但是警方就指兩人躲藏在貨倉內,不叫做有打算自首。

至於該名15歲疑兇Crumbley面臨四項一級謀殺罪、一項恐佈襲擊罪、七項蓄意謀殺罪,以及十多項武器指控等。

另外,星期六晚在密歇根州,有一個為本案死者舉行的追悼會中,有一人突然暈倒,造成恐慌,參加者四散逃走,場面混亂,直接幾分鐘後才平息。

