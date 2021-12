【KTSF】

北灣Marin縣有小學發生新型肺炎集體感染案例,縣府表示,懷疑有一名家長明知其中一名孩子確診染疫,但仍然帶他上學。

集體感染個案例發生在Marin縣的Neil Cummins小學,校方表示,一共八名學生染疫,其中三人懷疑是經校內傳播,校內有75人需要居家隔離。

縣公共衛生局表示,如果家長有跟防疫指引,這宗案例是完全可以避免的。

當局又指,該名家長不但違反基本公德心,而且可能違法,因為根據現行的防疫條例,確診者和密切接觸者都應該隔離至少十日,不過該幾名確診的學生都沒有嚴重病徵,不須入院。

