【KTSF 馮政浩報導】

5歲到11歲族群小童接種新冠疫苗比率,慢過較年長的兒童。

當局批准可以為5歲到11歲小童,接種新冠肺炎疫苗,已經過了一個月,根據疾病控制及預防中心(CDC),打針比率慢過其他較年長的兒童。

疾控中心的接種數據是5到11歲的小童約16% ,接種了第一劑的疫苗。

在今年6月,在12到15歲兒童可以接種疫苗一個月孩子後,打了的一針的比率是歲數族群的27%。

