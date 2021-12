【有線新聞】

美國共和黨眾議員馬西,在社交網站上載一張家庭照,引來批評。

代表肯塔基州的馬西,與多名家人手持槍械在聖誕樹前拍照,還寫著期望聖誕老人帶來彈藥。多名槍擊案受害人親屬上載親人相片回應,批評馬西的帖文令人不快和討厭。

密歇根州上星期剛發生一宗校園槍擊案,涉案槍械是疑犯收到父親送的聖誕禮物,有居民上載悼念相片以示不滿。

Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。