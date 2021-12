舊金山華埠呂宋巷視頻作品展 講述灣區女性流亡到美國故事（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

舊金山(三藩市)中華文化中心和藝術家Sofia Cordova週五開始在華埠呂宋巷展出視頻作品展,講述了幾名灣區女性在祖籍國受到迫害,從而流亡到美國的故事。

Cordova來自美屬波多黎各,她在創作時吃驚地意識到,這個世界是有多麼需要為世界各地的女性提供空間,來分享她們顛沛流離的經歷。

因此她向舊金山中華文化中心提出了一個長篇敘事項目的想法,為女性移民和難民發聲,並邀請她們參與整個創作過程再分享她們的故事。

Cordova說:「我們想把這個項目做得國際化,因為這是許多人經歷的故事,所以我想創造一個更寬的光譜,因為我覺得這些故事遠超我們的想像。」

這些女性在故鄉受到政治、宗教、極端貧困,甚至性別暴力的壓迫,從而流亡到美國,一起來聽聽她們的故事。

逃亡者向莉說:「我因為是非法越境到了泰國,因此在泰國的移民監獄待了7個月,但是非常幸運的是,經過美國政府、聯合國,以及各國恩濟會的努力,我最終飛往了美國,獲得了自由。」

據了解,Cordova在創作過程中與每個人單獨合作,重新講述了她們從中國、哥倫比亞、薩爾瓦多、危地馬拉等地來到美國的旅程。

她還邀請這些女性一起繪畫,幫助他們創作。

中華文化中心的梁凱瑤介紹這部作品時候說道:「這樣我想說一說他們創作的手法,看這視頻是一個鐘頭左右的,它不是用紀錄片、傳統紀錄片手法來說這個故事,它是設立了故事和詩歌,唱的歌還包含音樂來說這個故事。」

這個名為《破曉歌聲III:這裡沒有水果》的展覽時期是12月3日到1月29日,免費向公眾開放。

