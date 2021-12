《華爾街日報》引述美情報指中國擬於中非建大西洋軍事基地

【有線新聞】

有報道引述美國機密情報文件指,中國計劃在中非國家赤道幾內亞興建解放軍基地。如果成事,會是北京首次派軍長駐大西洋地區,被視為對美國東岸的威脅。報道指外交部未有回應書面提問。

《華爾街日報》引述美國高官指,華府一份機密情報文件顯示,中國有意在中非國家赤道幾內亞建設首個位於大西洋沿岸的軍事基地。

這個小國位處非洲西岸,與美國東岸相隔一個大西洋。當地石油資源豐富,以人均國內生產總值計,是撒哈拉以南非洲大陸最富裕國家。內陸最大城市巴塔,已有一個中國多年前建造的商用深水港,是連接中非各地的重鎮。

報道引述美國官員指,這個港口城市很可能是北京計劃駐軍的目的地,引起華府和美軍的警惕。因為如果成事,中國或有能力在美國對岸武裝和維修軍艦。

華府情報機關早於2019年,估計中國有意在當地建基地。拜登政府上台後,開始對赤道幾內亞更強硬表態反對,同時多次派官員到訪當地並撥款援助,又邀請對方軍隊參與美軍在非洲舉行的海軍演練。

不過,赤道幾內亞與中國關係亦密切,當地警隊正是由中國訓練和提供裝備。北京形容赤道幾內亞,一直視中國為最重要戰略夥伴。

報道引述華府官員指,美方外交人員已向赤道幾內亞表明,部分涉及中國的潛在活動,會引發美國的國家安全疑慮。

