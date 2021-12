【有線新聞】

中國外交部發布《美國民主情況》報告,批評美國不應對內只講程序民主、形式民主,對外將美式民主強加於人,打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

約1.5萬字的報告提到,民主是全人類共同價值、各國人民權利,而不是哪個國家的專利,實現民主有多種方式,用單一的標尺和眼光,衡量豐富多彩的政治制度和文明本身就不民主,強調一個國家是否民主應由國民評判,而不是由外部少數人指手畫腳,又指隨著時間推移,美國的民主制度逐漸異化和蛻變,越來越背離制度設計初衷。

報告指美國以民主為名,頻頻干涉別國內政,引發地區國家政局動蕩,又濫用金融霸權和技術優勢,採取單邊霸淩行徑,還濫用司法訴訟渠道,對其他國家實體和個人搞「長臂管轄」,孟晚舟案是最典型案例之一。

