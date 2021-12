林鄭月娥批誣衊中央破壞一國兩制無稽

【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥說中央訂立《港區國安法》、修改選舉制度,任何人批評是破壞一國兩制都是無稽之談,又認為新一屆立法會就任後,行政立法關係更暢順。中聯辦主任駱惠寧則說要維護香港憲制秩序,就必須維護中國共產黨地位。

林鄭月娥在國家憲法日座談會致辭,提到回歸以來多場社會運動,包括反國民教育、佔中、主張港獨以至前年反修例事件。

林鄭月娥說:「根源都是因為我們回歸祖國一段時期以來,未有真正全面貫徹落實一國兩制的制度體系,猶幸在香港面對困難時中央果斷應對。」

應對的方法是指中央訂立《港區國安法》及修改選舉制度,林鄭月娥說:「任何誣衊中央這兩大舉措是破壞『一國兩制』都是無稽之談、都會不攻自破,在新一屆立法會就任後,我相信行政立法關係將會更加暢順,為香港開啟良政善治的新局面。」她又說《基本法》的立法依據和效力來源於《憲法》,所有香港市民有責任尊重和維護這個憲制秩序。

林鄭月娥和中聯辦主任駱惠寧都說要加強市民對兩部法律的認識。

駱惠寧說:「維護特別行政區憲制秩序,就必須尊重和維護中國共產黨的領導地位,不承認《憲法》在香港特別行政區的至高地位、不尊重中國共產黨的領導,就是忘了香港特別行政區是怎麼來的,實際上就是否定一國兩制的憲制根基。」

他說香港融入國家發展大局的同時,要不斷增強香港人國家意識和愛國精神。

駱惠寧說:「隨着愛國者治港原則全面有效落實,香港將實現良政善治,這一過程必將是港人當家作主,與依法治港有機統一的過程,也必將是香港居民的權利和自由得到依法保障的過程,香港的明天會更加美好。」

