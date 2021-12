拜登與普京周二視像通話商討烏克蘭局勢

【有線新聞】

美國總統拜登和俄羅斯總統普京會在周二舉行視像會議,商討烏克蘭局勢等議題,俄方指暫時未知商討需時多久,會由兩位總統決定。

拜登和普京繼今年6月中在瑞士舉行的美俄峰會和之後的電話會議後,再有機會「聚首」。美俄公布,拜登和普京會在周二以視像方式會面,克里姆林宮指雙方會討論雙邊關係以及落實六月峰會達成的協議,會面需時多久由兩位總統決定。

白宮則指拜登到時會表明,美國關注俄羅斯在接壤烏克蘭邊境的軍事活動,強調美國支持烏克蘭主權和領土完整,雙方亦會商討和美俄關係相關的戰略穩定、網絡和地區議題。

拜登早前已表明會就近期俄羅斯和烏克蘭邊境局勢和普京詳談,不接受俄方「紅線」,正和顧問團隊商討震懾俄方入侵烏克蘭的方法。外電報道包括和歐洲盟國合作向俄羅斯實施更多制裁。防長奧斯汀指美國關注俄方在邊境增兵以至假訊息活動和網絡行為,會確保烏克蘭有足夠所需保衛領土。

俄羅斯7年前入侵和吞併原屬烏克蘭的克里米亞,烏克蘭指俄軍近期在邊境集結超過9萬4千兵力,可能會在下年一月尾前再大型軍事入侵烏克蘭,俄方否認有此意圖,強調有權、有需要在俄羅斯邊境增加軍力,應對烏克蘭「增強軍事力量」。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。