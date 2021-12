影評：《犬山記》1920年代蒙大拿州一個牧場報復故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

20年代初的蒙大拿,嫁入牧場的寡婦母子,如何捲入牧場兄弟的生活中。

1920年代,蒙大拿州一個牧場,一對兄弟是山腳下社區羨慕的企業家。哥哥Phil 外表粗曠,和牛群的生活是他的生活與精神寄託。弟弟George 相比之下,珍惜每個可以轉身文人的機會。兩人一天到一個旅館露宿,遇上寡婦Rose Gordon 和她文靜的兒子Peter。Phil 在餐館中毫無理由的羞辱Peter。傷心的母親被牧場弟弟慰問,也動了心。渴望在生活上有改變的兩人,也就結了婚。

哥哥Phil 被這舉動震驚,而新婚夫婦的快樂也無法持續。Rose 精神上被大伯虐待,陷入酗酒麻醉自己的困境中。兒子Peter 看在眼裡,從醫學院回家後,也發現伯父一個弱點,於是開始策劃報復。

首先,這是紐西蘭導演Jane Campion的新作。曾經在90年代以《鋼琴師和她的情人The Piano》,開始引人注意。闊別大熒幕11年,再度指導的影片,在選角、攝影、演出的指導顯示高超水平,幕幕叫人欽佩。蒙大拿州的廣闊景觀,和牧場上的被突出攝影捕捉到的一景一物,要人感受處於大自然中這些人物的生活。看似低調的景物,人物共處產生的思潮卻洶湧澎湃。冷酷帶虐待心態的哥哥,在英國影星Benedict Cumberbatch 的詮釋下,看到他眼中的殘酷背後的疑慮。他的殘忍或許來自當時無法自由生活的環境和無法處理的感受,是Cumberbatch 改變形象的重要創作。其他演員同樣有叫人欽佩的演出。

看似牛仔片的劇情片,無聲勝有聲的演出,逐漸緊繃的懸念和最後的結局會在散場後持久不散。

《犬山記 The Power of the Dog》是今年最突出的電影作品之一。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

適合在大熒幕觀看的這部影片,目前在灣區Landmark 院線的舊金山、柏克萊和Palo Alto 的戲院上映,也可同步在Netflix 串流平台觀看。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81127997

“The Power of the Dog” Review: Masterfully filmed Montana revenge tale

“Screening Room” reviews “The Power of the Dog”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.netflix.com/title/81127997

Now in theatres and streaming on Netflix