舊金山警方拘5疑犯 涉及市內多宗汽車盜竊案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕了5個疑犯,他們涉及市內多宗汽車盜竊案,日本埠同一個街口,幾日內發生最少3宗汽車盜竊案,匪徒眾目睽睽下公然犯案,有市民向本台提供手機片段。

本月23號上星期二晚上7時左右,匪徒在Post街1600號地段,夾Webster街,從停在路邊的一輛車內偷走財物。

警方表示,事主報警,表示較早時在街上泊車,取車時發現汽車被盜竊。

在黑色星期五傍晚,同一路段又發生汽車盜竊案,女事主表示,她泊車一個多小時後,發現汽車被盜竊。

案發後不久,警方在捕捉汽車盜竊案匪徒的行動中,在Bay夾Kearny街發現可疑白色汽車,警方在追捕期間出動鐵釘帶,刺破匪徒駕駛的汽車,匪徒繼續開車逃走,期間撞向其他汽車,導致一名乘客受傷。

後來三個匪徒下車徒步逃走,最終被警方拘捕,一名警員受了輕傷。

三個成年疑犯分別是舊金山和Daly City居民,匪徒與多宗汽車盜竊案,以及最少一宗持槍搶劫案有關,警方搜獲一支上了膛的手槍,以及一個彈夾,三人面對多項嚴重罪名。

另外,警方上星期五下午在Fulton夾Lyon街,發現另一輛可疑的白色汽車,警方拘捕了兩個匪徒,28歲男疑犯是Vallejo居民,他的同黨是一名居住在舊金山的15歲少年。

警方在匪徒的車裡發現一把「鬼槍」,以及匪徒從多宗汽車盜竊案中偷取的財物。

上星期六在日本埠Post街1600號路段又發生汽車盜竊案,有路人大聲喝止匪徒,但匪徒不理,公然從受害人汽車裡偷東西後開車逃走。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。