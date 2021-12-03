舊金山警方拘5疑犯 涉及市內多宗汽車盜竊案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕了5個疑犯，他們涉及市內多宗汽車盜竊案，日本埠同一個街口，幾日內發生最少3宗汽車盜竊案，匪徒眾目睽睽下公然犯案，有市民向本台提供手機片段。

本月23號上星期二晚上7時左右，匪徒在Post街1600號地段，夾Webster街，從停在路邊的一輛車內偷走財物。

警方表示，事主報警，表示較早時在街上泊車，取車時發現汽車被盜竊。

在黑色星期五傍晚，同一路段又發生汽車盜竊案，女事主表示，她泊車一個多小時後，發現汽車被盜竊。

案發後不久，警方在捕捉汽車盜竊案匪徒的行動中，在Bay夾Kearny街發現可疑白色汽車，警方在追捕期間出動鐵釘帶，刺破匪徒駕駛的汽車，匪徒繼續開車逃走，期間撞向其他汽車，導致一名乘客受傷。

後來三個匪徒下車徒步逃走，最終被警方拘捕，一名警員受了輕傷。

三個成年疑犯分別是舊金山和Daly City居民，匪徒與多宗汽車盜竊案，以及最少一宗持槍搶劫案有關，警方搜獲一支上了膛的手槍，以及一個彈夾，三人面對多項嚴重罪名。

另外，警方上星期五下午在Fulton夾Lyon街，發現另一輛可疑的白色汽車，警方拘捕了兩個匪徒，28歲男疑犯是Vallejo居民，他的同黨是一名居住在舊金山的15歲少年。

警方在匪徒的車裡發現一把「鬼槍」，以及匪徒從多宗汽車盜竊案中偷取的財物。

上星期六在日本埠Post街1600號路段又發生汽車盜竊案，有路人大聲喝止匪徒，但匪徒不理，公然從受害人汽車裡偷東西後開車逃走。

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