【KTSF】

南灣聖荷西Eastridge購物中心內的一間珠寶店,週四下午發生快閃砸搶事件,歹徒搶走價值超過上萬元的珠寶。

被搶的店家不願提供閉路電視畫面,但據了解,整個快閃搶劫過程不到15秒。

案發在下午2點15分,4名身穿黑衣人士進入Quick Service Jewelry Design,其中一人拿大榔頭敲碎所有展示櫃,其他的人在後面掃光所有的金手鐲及項鍊等珠寶首飾。

案發時只有店主守在店門,店主一度跨過碎玻璃要抓住歹徒,結果太遲,歹徒已經往出口方向逃走。

出口距離這家店不到一百碼,店主沒有受傷,但受到相當大驚嚇。

