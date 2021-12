Omicron已經擴散到38個國家 尚未有死亡病例

【KTSF 張麗月報導】

世界衛生組織週五宣布,Omicron變種病毒已經擴散到38個國家,但到目前為止,尚未收到死亡病例通報,世衛敦促各國不要恐慌,但要為其可能的傳播做好準備。世衛稱還需兩星期時間才能進一步了解Omicron的傳播性和實際危險性。

世衛發言人表示,數據顯示,Omicron具有高度傳染性,但有關數據只是”初步信息”,她又說也有報告指出,有人感染Omicron後,病情從溫和變為嚴重,她強調這些個案只代表Omicron在較年輕健康的患者中傳播,因此必須審慎看待所謂溫和的案例。

另外,白宮醫療總顧問Anthony Fauci週五表示,全國衛生研究所的研究強烈顯示,疫苗加強針明顯增加抗體數量,來對抗病毒的變種,可以交叉保護新型肺炎沙士二型病毒的多種變種,但這點還未得到實驗證明。

實驗室的研究顯示,第三針也能夠增加人體免疫系統所產生的防禦記憶B和T細胞,當中B細胞會製造抗體,來對抗病菌和病毒,而T細胞就針對感染病毒的其他細胞而予以摧毀,因此打加強針可以提供保護。

Fauci說:「有理由相信,如果你接種疫苗和打加強針,最低限度得到某程度交叉保護,很可能對抗嚴重疾病,甚至對抗Omicron變種病毒。」

