Omicron已經擴散到38個國家 尚未有死亡病例

December 3, 2021 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 張麗月報導】

世界衛生組織週五宣布，Omicron變種病毒已經擴散到38個國家，但到目前為止，尚未收到死亡病例通報，世衛敦促各國不要恐慌，但要為其可能的傳播做好準備。世衛稱還需兩星期時間才能進一步了解Omicron的傳播性和實際危險性。

世衛發言人表示，數據顯示，Omicron具有高度傳染性，但有關數據只是”初步信息”，她又說也有報告指出，有人感染Omicron後，病情從溫和變為嚴重，她強調這些個案只代表Omicron在較年輕健康的患者中傳播，因此必須審慎看待所謂溫和的案例。

另外，白宮醫療總顧問Anthony Fauci週五表示，全國衛生研究所的研究強烈顯示，疫苗加強針明顯增加抗體數量，來對抗病毒的變種，可以交叉保護新型肺炎沙士二型病毒的多種變種，但這點還未得到實驗證明。

實驗室的研究顯示，第三針也能夠增加人體免疫系統所產生的防禦記憶B和T細胞，當中B細胞會製造抗體，來對抗病菌和病毒，而T細胞就針對感染病毒的其他細胞而予以摧毀，因此打加強針可以提供保護。

Fauci說：「有理由相信，如果你接種疫苗和打加強針，最低限度得到某程度交叉保護，很可能對抗嚴重疾病，甚至對抗Omicron變種病毒。」

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