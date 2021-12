美國多州出現Omicron個案 南非研究指二次感染風險高

【有線新聞】

美國和澳洲均發現本土Omicron變種病毒個案,其中有美國患者是第二次確診。南非初步研究相信,Omicron的再感染風險比Delta病毒株高三倍。

美國在出現首宗Omicron變種病毒輸入個案後一日,在多地均發現本地感染案例。其中在遠離本土的夏威夷,患者沒有外遊,之前曾感染新型肺炎,他沒接種疫苗,今次再染上Omicron變種,症狀溫和。

紐約州至少有5人確診Omicron病毒,大部分患者住在紐約市。明尼蘇達州的患者最近沒出國,但到過紐約市參加動漫展,當局相信新變種或已經於美國社區蔓延。

美國下周一起要求所有國際航班入境旅客,無論有否打針,於出發前一天必須接受病毒檢測,沒有計劃封城。

陸續發現Omicron病例,但當地與歐洲多國一樣,目前確診者主要仍然是感染Delta變種。歐洲疾病預防控制中心估計,Omicron變種未來數月會佔歐洲超過一半病例。

澳洲亦出現首宗Omicron社區感染個案,但當局仍會繼續逐步解封。

最先通報發現Omicron變種的南非,過去三天單日確診個案幾乎上升近三倍。Omicron已變成當地主流病毒株,當局分析資料,發現新一波疫情中35,000多人是再度「中招」。

初步相信Omicron變種所引致的再感染風險,是Delta和Beta毒株的三倍。而更高的再感染風險,就是Omicron疫情急速擴散的原因。

