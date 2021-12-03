美國多州出現Omicron個案 南非研究指二次感染風險高

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美國和澳洲均發現本土Omicron變種病毒個案，其中有美國患者是第二次確診。南非初步研究相信，Omicron的再感染風險比Delta病毒株高三倍。

美國在出現首宗Omicron變種病毒輸入個案後一日，在多地均發現本地感染案例。其中在遠離本土的夏威夷，患者沒有外遊，之前曾感染新型肺炎，他沒接種疫苗，今次再染上Omicron變種，症狀溫和。

紐約州至少有5人確診Omicron病毒，大部分患者住在紐約市。明尼蘇達州的患者最近沒出國，但到過紐約市參加動漫展，當局相信新變種或已經於美國社區蔓延。

美國下周一起要求所有國際航班入境旅客，無論有否打針，於出發前一天必須接受病毒檢測，沒有計劃封城。

陸續發現Omicron病例，但當地與歐洲多國一樣，目前確診者主要仍然是感染Delta變種。歐洲疾病預防控制中心估計，Omicron變種未來數月會佔歐洲超過一半病例。

澳洲亦出現首宗Omicron社區感染個案，但當局仍會繼續逐步解封。

最先通報發現Omicron變種的南非，過去三天單日確診個案幾乎上升近三倍。Omicron已變成當地主流病毒株，當局分析資料，發現新一波疫情中35,000多人是再度「中招」。

初步相信Omicron變種所引致的再感染風險，是Delta和Beta毒株的三倍。而更高的再感染風險，就是Omicron疫情急速擴散的原因。

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