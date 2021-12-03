Millbrae通過安裝流動車牌閱讀器 助警方預防及調查罪案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島Millbrae市通過撥款，在市內設立23個流動的車牌閱讀器，在各繁忙交通要道，搜集汽車車牌資料，協助警方預防以及調查罪案。

Millbrae市議會通過一筆29萬3前元撥款，將會在市內設立23個流動汽車車牌閱讀器。

Millbrae市議員馮嘉輝（Anders Fung）說：「行車的時候，在主要樞紐的地方，主要的交通交匯處，記下行走車輛的車尾牌，如果同一時間有罪案發生，這些車牌資料，會用來幫助我們打擊罪案，以及去調查一些罪案。」

Millbrae市議員馮嘉輝表示，了解有市民關注裝置車牌閱讀器會否侵犯個人私隱。

馮嘉輝說：「這些資料絕對保密，只會由執法人士，例如San Mateo縣警，才有能力去在一個有罪案發生的情況之下，才可以取得資料去調查罪案，任何與罪案有關的調查，才可以用這些資料。」

另外，馮嘉輝表示，市府最近撥出15萬元，增加一個執法人手，警員會步行或騎單車巡邏市內商業區以及車站，減少露宿者、打擊罪案以及增進警民關係。

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