Millbrae通過安裝流動車牌閱讀器 助警方預防及調查罪案（視頻）

中半島Millbrae市通過撥款,在市內設立23個流動的車牌閱讀器,在各繁忙交通要道,搜集汽車車牌資料,協助警方預防以及調查罪案。

Millbrae市議會通過一筆29萬3前元撥款,將會在市內設立23個流動汽車車牌閱讀器。

Millbrae市議員馮嘉輝(Anders Fung)說:「行車的時候,在主要樞紐的地方,主要的交通交匯處,記下行走車輛的車尾牌,如果同一時間有罪案發生,這些車牌資料,會用來幫助我們打擊罪案,以及去調查一些罪案。」

Millbrae市議員馮嘉輝表示,了解有市民關注裝置車牌閱讀器會否侵犯個人私隱。

馮嘉輝說:「這些資料絕對保密,只會由執法人士,例如San Mateo縣警,才有能力去在一個有罪案發生的情況之下,才可以取得資料去調查罪案,任何與罪案有關的調查,才可以用這些資料。」

另外,馮嘉輝表示,市府最近撥出15萬元,增加一個執法人手,警員會步行或騎單車巡邏市內商業區以及車站,減少露宿者、打擊罪案以及增進警民關係。

