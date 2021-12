新數據顯示有更多新冠患者需要接受肺部移植

【KTSF 吳倩妤報導】

新冠肺炎會對患者的肺部造成嚴重傷害,不僅如此,新數據表明,有更多新冠患者需要進行肺部移植。

根據聯合國器官共享網絡的最新數據,今年到目前為止,美國十分之一的肺移植患者,都有與新冠肺炎相關的肺損傷,而在去年的最後5個月,則只有約五分之一的肺移植患者與新冠肺炎有關。

俄亥俄州立大學肺移植項目醫學主任David Nunley說:「患者能病重到肺部會產生氨氣,並最終形成疤痕而可能無法復元。」

Nunley表示,他在臨床多次看到新冠肺炎對肺部的損害。

Nunley說:「我們的中心為新冠危重症者做了14次搶救移植,所有的移植患者都沒接種疫苗,我們很清楚,接種疫苗是搶救移植的關鍵。」

Nunley說肺移植的趨勢是否持續,取決於疫情期間會發生什麼,是否會惡化,是否有更多人接種疫苗。

Nunley說:「移植當然是一個選項,但這個選項可免則免。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。