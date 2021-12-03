新數據顯示有更多新冠患者需要接受肺部移植

【KTSF 吳倩妤報導】

新冠肺炎會對患者的肺部造成嚴重傷害，不僅如此，新數據表明，有更多新冠患者需要進行肺部移植。

根據聯合國器官共享網絡的最新數據，今年到目前為止，美國十分之一的肺移植患者，都有與新冠肺炎相關的肺損傷，而在去年的最後5個月，則只有約五分之一的肺移植患者與新冠肺炎有關。

俄亥俄州立大學肺移植項目醫學主任David Nunley說：「患者能病重到肺部會產生氨氣，並最終形成疤痕而可能無法復元。」

Nunley表示，他在臨床多次看到新冠肺炎對肺部的損害。

Nunley說：「我們的中心為新冠危重症者做了14次搶救移植，所有的移植患者都沒接種疫苗，我們很清楚，接種疫苗是搶救移植的關鍵。」

Nunley說肺移植的趨勢是否持續，取決於疫情期間會發生什麼，是否會惡化，是否有更多人接種疫苗。

Nunley說：「移植當然是一個選項，但這個選項可免則免。」

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