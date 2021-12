華裔老翁等巴士無故被踢傷 法官僅判被告精神治療（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

去年一名84歲華裔男子,在舊金山田德隆區等巴士時,被無辜踢倒受傷一案,法官判處被告只是接受精神治療,受害人週四到法庭,要求法官嚴正處理。

去年2月,84歲的廖榮炘在舊金山田德隆區坐在輪椅上等巴士時,被23歲的Eric Ramos-Hernandez踢倒受傷,他頭部撞地,要住院兩天並縫七針。

社區人士雷千紅說:「廖先生很意外,今年出庭時,發現提他的人已經被釋放,所以他很憤怒,找律師代表他,今天希望在法庭作證。」

週四中午也有華裔社區人士在法庭外示威,表示對那些針對亞裔的種族仇恨犯罪感到厭惡,他們也不滿地檢處的處理方式。

廖榮炘說:「多謝大家對我的支持和幫助,我非常高興、非常感動。」

廖榮炘在法庭上透露,在中國的船運公司工作,長期使用重型工具,現在視覺和聽覺都不好,退休後移民來美國,事件發生後仍舊感到害怕,現在只有吃早餐時才會出外。

週四的法庭程序,是決定是否延續被告的精神治療,被告的公辯律師也向法庭透露,Hernandez從小目睹家人被殺,有濫用藥物和精神方面的問題。

公辯律師Sylvia Cediel說:「這非常不幸的事件在去年發生,並不涉及種族仇恨,卻是沒有醫治的精神問題的結果。」

法官沒有允許媒體在法庭內拍攝,但是在聽了廖榮炘的發言之後表示,被告已經被關押7個月,即使認罪,也會在短期被釋放。

法官也了解到被告在關押期間得到好的治療報告,法官週四決定,要求監獄的行為健康服務部在一個星期內遞交關於被告的報告,然後在12月7日決定是否延長被告的精神治療,還是轉到更加嚴格監管的行為健康服務。

法官也表示,不會讓受害人左右他的決定。

