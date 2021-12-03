華裔老翁等巴士無故被踢傷 法官僅判被告精神治療（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

去年一名84歲華裔男子，在舊金山田德隆區等巴士時，被無辜踢倒受傷一案，法官判處被告只是接受精神治療，受害人週四到法庭，要求法官嚴正處理。

去年2月，84歲的廖榮炘在舊金山田德隆區坐在輪椅上等巴士時，被23歲的Eric Ramos-Hernandez踢倒受傷，他頭部撞地，要住院兩天並縫七針。

社區人士雷千紅說：「廖先生很意外，今年出庭時，發現提他的人已經被釋放，所以他很憤怒，找律師代表他，今天希望在法庭作證。」

週四中午也有華裔社區人士在法庭外示威，表示對那些針對亞裔的種族仇恨犯罪感到厭惡，他們也不滿地檢處的處理方式。

廖榮炘說：「多謝大家對我的支持和幫助，我非常高興、非常感動。」

廖榮炘在法庭上透露，在中國的船運公司工作，長期使用重型工具，現在視覺和聽覺都不好，退休後移民來美國，事件發生後仍舊感到害怕，現在只有吃早餐時才會出外。

週四的法庭程序，是決定是否延續被告的精神治療，被告的公辯律師也向法庭透露，Hernandez從小目睹家人被殺，有濫用藥物和精神方面的問題。

公辯律師Sylvia Cediel說：「這非常不幸的事件在去年發生，並不涉及種族仇恨，卻是沒有醫治的精神問題的結果。」

法官沒有允許媒體在法庭內拍攝，但是在聽了廖榮炘的發言之後表示，被告已經被關押7個月，即使認罪，也會在短期被釋放。

法官也了解到被告在關押期間得到好的治療報告，法官週四決定，要求監獄的行為健康服務部在一個星期內遞交關於被告的報告，然後在12月7日決定是否延長被告的精神治療，還是轉到更加嚴格監管的行為健康服務。

法官也表示，不會讓受害人左右他的決定。

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