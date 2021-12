【KTSF】

拜登政府宣佈公共交通工具上強制口罩令,將會將延長至2022年3月18日。

拜登說:「我們將會延長國際和國內旅客,在冬季乘坐飛機、火車等,公共交通工具時戴口罩的要求。」

因應Omicron變種病毒快速傳播,原本2022年1月到期的口罩令,將延長至2022年3月18日,政府要求所有旅客不論在飛機上、巴士、捷運或船上,以及機場和其他公共交通樞紐,都要戴口罩,目標希望可以減少新型肺炎病毒在公共交通中的傳播。

