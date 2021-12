【KTSF】

近日多了國防和科技公司遭到了黑客入侵,而黑客很可能來自中國。

一個組織表示,這一系列黑客入侵行為像是來自中國,事發源於今年11月,Palo Alto Networks的網絡安全研究人員發現一個美國組織遭到黑客攻擊,從那時到現在為止,這種違規操作在美國已經至少有5個受害者。

黑客竊取密碼,以長期黑侵這些組織的網絡,之後還可能會出現更多的違規行為。

目前至少有600家美國公司與機構,在使用一款易被黑客利用的軟件,包括大學、州政府和地方政府,以及醫療保健組織。

專家表示黑客的一些攻擊方式,懷疑與中國黑客慣用的手段一致,但仍不能確定誰該為攻擊行為負責。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。