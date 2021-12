【KTSF】

Cupertino星期三光天化日之下,一名華裔男子在Main Street遭人持槍指著頭,搶走手上的勞力士手錶。

這則消息最先在Nextdoor傳開,根據貼文者的資料顯示,歹徒用槍指著受害者的頭,並將他推倒在地上,搶走手上的勞力士錶。

受害人告訴朋友,除了手腕有些刮傷,其餘無大礙,後來來了15位警察,現在有很多目擊證人,Santa Clara縣警局也證實了這起搶案。

這起搶案在社交媒體炸了鍋,因為Cupertino被認為是治安良好的城市,現在大白天發生持槍搶案,大家都在社交發表意見。

有人貼出Cupertino的犯罪率,也有人說同一天在附近,有四起竊盜發生,也有人認為政客要對治安敗壞負起責任,像是削減警察經費。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。