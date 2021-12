舊金山華埠發生車輛爆竊案 兩週前珠寶店被爆竊（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠週三晚發生一宗車輛爆竊案,賊人在短短30幾秒內得手,警方表示,針對最近經常發生的爆竊案,已經在華埠加派警員巡邏。

華埠Washington夾Grant街附近,有商舖的閉路電視畫面拍攝到週三晚6點幾,有一輛停泊在路邊的車輛被人爆竊,匪徒開車經過涉事車輛時停低,查看車內有無財物,之後打破車窗,搶走裡面的財物後逃離現場,整個過程不足一分鐘。

警方表示,事主分別是76歲和74歲的男女,兩人在下午4點幾泊車,晚上7點幾返回汽車時發現被爆竊,裡面有行李、衣物、珠寶,以及電子用品被偷走,賊人目前仍然在逃。

兩星期前在Grant街的龍船珠寶店都曾被人爆竊,匪徒打破櫥窗,搶走價值25萬元的財物,該店舖週四雖然有開門營業,但老闆表示生意冷淡,再加上今次案件的打擊,令她正在考慮應否在租約到期後結業,龍船珠寶店經營了近40年。

中央警局分局長吳俊偉(Julian Ng)建議珠寶店晚上不要在櫥窗展示商品,把珠寶藏起和鎖好。

吳俊偉說:「我們每日都派警員親自去每間商舖,提醒店主在晚上記得鎖好珠寶,而我們的爆竊案小組正努力破案,(龍船珠寶店)劫案仍然在調查中,我們正循一些線索調查。」

他又指,為應對最近,經常發生的商舖和車輛爆竊案,尤其是在他們中央警局分區管轄的旅遊旺區和金融區,例如漁人碼頭和聯合廣場,為此他們已經增聘警員,以及加派在華埠巡邏的警員,由本來每天只有兩人,現在加到6人。

吳俊偉說:「我們不只在聯合廣場有加派人手,其他地區都有,尤其是華埠有前所未有多的警員巡邏。」

