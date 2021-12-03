舊金山華埠發生車輛爆竊案 兩週前珠寶店被爆竊（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠週三晚發生一宗車輛爆竊案，賊人在短短30幾秒內得手，警方表示，針對最近經常發生的爆竊案，已經在華埠加派警員巡邏。

華埠Washington夾Grant街附近，有商舖的閉路電視畫面拍攝到週三晚6點幾，有一輛停泊在路邊的車輛被人爆竊，匪徒開車經過涉事車輛時停低，查看車內有無財物，之後打破車窗，搶走裡面的財物後逃離現場，整個過程不足一分鐘。

警方表示，事主分別是76歲和74歲的男女，兩人在下午4點幾泊車，晚上7點幾返回汽車時發現被爆竊，裡面有行李、衣物、珠寶，以及電子用品被偷走，賊人目前仍然在逃。

兩星期前在Grant街的龍船珠寶店都曾被人爆竊，匪徒打破櫥窗，搶走價值25萬元的財物，該店舖週四雖然有開門營業，但老闆表示生意冷淡，再加上今次案件的打擊，令她正在考慮應否在租約到期後結業，龍船珠寶店經營了近40年。

中央警局分局長吳俊偉（Julian Ng）建議珠寶店晚上不要在櫥窗展示商品，把珠寶藏起和鎖好。

吳俊偉說：「我們每日都派警員親自去每間商舖，提醒店主在晚上記得鎖好珠寶，而我們的爆竊案小組正努力破案，（龍船珠寶店）劫案仍然在調查中，我們正循一些線索調查。」

他又指，為應對最近，經常發生的商舖和車輛爆竊案，尤其是在他們中央警局分區管轄的旅遊旺區和金融區，例如漁人碼頭和聯合廣場，為此他們已經增聘警員，以及加派在華埠巡邏的警員，由本來每天只有兩人，現在加到6人。

吳俊偉說：「我們不只在聯合廣場有加派人手，其他地區都有，尤其是華埠有前所未有多的警員巡邏。」

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