涉加州大型集團式商舖盜竊案5名匪徒被判刑

【KTSF】

加州司法部長Rob Bonta週五宣佈,5名在去年涉及大型集團式商舖盜竊案的匪徒已被定罪,其中集團的主謀承認多項控罪,面臨被判監6年,Bonta形容本案是加州史上最大宗的集團式商舖盜竊案,涉及金額超過800萬元。

Bonta週五宣佈,5名在去年涉及大型集團式商舖盜竊案的匪徒已被定罪,其中集團的主謀承認多項控罪,面臨被判監6年。

Bonta形容本案是加州史上最大宗的集團式商舖盜竊案,涉及金額超過800萬元。

Bonta表示,這5名被告串謀盜竊灣區多間商舖,再將贓物轉售到國外,並從中洗黑錢,警員在去年9月一次搜捕行動中,將該5人拘捕,檢獲價值約800萬元的商品,這些商品都是從CVS、Target、Walgreens連鎖零售店或藥房偷來,又在被告的貨倉和住所等地方,檢走一共8.5萬元現金,並凍結被告多個銀行戶口一共約180萬元,調查行動由去年4月展開。

Bonta說:「集團式商舖盜竊案,最近成為新聞熱話,不過加州司法部一直都在跟進處理這類罪案。」

San Mateo縣助理地檢官Shin-Mee Chang說:「本案的商舖盜竊集團,示範了他們如何跨縣作案,而我們通過多個部門合作,打擊這些有損社區的罪案。」

集團主謀Danny Drago承認串謀組織商舖盜竊罪、收取贓物罪、洗黑錢罪,以及涉及金額超過50萬元的商業罪,明年2月將被判監6年。

至於其他4名被告,Michelle Fowler被判監3年、Edgar Robles Morales和Isis Villanueva被判緩刑及364日電子監視,Jose Villatoro被判緩刑及監禁30日。

Bonta說:「今日是對企圖參與大型盜竊集團的人士作出警告,你會受到問責以及面對後果。」

他又說,司法部會繼續調查和偵破其他最近在灣區發生的大型集團式商舖盜竊案,暫時未知跟本案有無關連。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。