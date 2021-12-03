拜登宣佈多項新抗疫措施應付冬季疫情（視頻）

December 3, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

面對Omicron新變種病毒入侵，以及應付冬季的疫情，總統拜登週四宣佈多項新抗疫措施，當中包括收緊要求入境旅客檢測病毒、增加疫苗注射站、民眾要打疫苗加強針，以及在公眾場所必須戴口罩，但不會實施鎖國封關措施。

拜登宣布多項行動計劃，對抗今個冬季的疫情，特別是對抗傳入的Omicron新變種病毒。

拜登說：「它不包含關閉或封鎖，但擴大疫苗接種和打加強針，以及病毒檢測等等。」

拜登指出，新型肺炎病毒令國家非常分化，已經變成一個政治議題，這個是悲哀的事，他希望他的抗疫行動計劃可以團結國家。

專家預期在即將到來的冬季，新型肺炎病毒個案將繼續上升，因此必須要做好準備，當中包括18歲以上打齊針的人士，趕快去打加強針。

拜登說：「現在就去打加強針吧，現在去打針吧，加強針繼續免費，全美已有8萬接種點，8萬個地點打加強針。」

入境美國的國際旅客，必須在登機前一天接受病毒檢測。

拜登說：「所有入境國際航班旅客，必須在登機前一天接受病毒檢測，不論是否接種了疫苗或國籍。

同時在今個冬季至到3月18日，國際和國內航班的旅客，以及所有公共交通的搭客必須戴口罩，保險公司也應該支付家居病毒檢測的費用。

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