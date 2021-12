拜登宣佈多項新抗疫措施應付冬季疫情（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

面對Omicron新變種病毒入侵,以及應付冬季的疫情,總統拜登週四宣佈多項新抗疫措施,當中包括收緊要求入境旅客檢測病毒、增加疫苗注射站、民眾要打疫苗加強針,以及在公眾場所必須戴口罩,但不會實施鎖國封關措施。

拜登宣布多項行動計劃,對抗今個冬季的疫情,特別是對抗傳入的Omicron新變種病毒。

拜登說:「它不包含關閉或封鎖,但擴大疫苗接種和打加強針,以及病毒檢測等等。」

拜登指出,新型肺炎病毒令國家非常分化,已經變成一個政治議題,這個是悲哀的事,他希望他的抗疫行動計劃可以團結國家。

專家預期在即將到來的冬季,新型肺炎病毒個案將繼續上升,因此必須要做好準備,當中包括18歲以上打齊針的人士,趕快去打加強針。

拜登說:「現在就去打加強針吧,現在去打針吧,加強針繼續免費,全美已有8萬接種點,8萬個地點打加強針。」

入境美國的國際旅客,必須在登機前一天接受病毒檢測。

拜登說:「所有入境國際航班旅客,必須在登機前一天接受病毒檢測,不論是否接種了疫苗或國籍。

同時在今個冬季至到3月18日,國際和國內航班的旅客,以及所有公共交通的搭客必須戴口罩,保險公司也應該支付家居病毒檢測的費用。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。