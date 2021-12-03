美國11月全國失業率跌至4.2%

【KTSF 張麗月報導】

美國最新的就業數據顯示，11月份的全國失業率跌至4.2%，總統拜登表示，這個是一年來最大跌幅，反映出民眾正重返工作崗位，就業復甦也非常強勁。

勞工部週五公佈最新數據顯示，非農業職位數目11月份增加21萬份，全國失業率從4.6%明顯跌至4.2%，不過還是比疫情之前的失業率3.5%為高。

拜登表示，雖然面對通脹、勞工短缺，以及供應鏈等問題，經濟復甦似乎充滿動力，民眾正重返工作崗位，就業復甦也非常強勁。

拜登說：「這是一年內最快的失業率下跌紀錄，比其他總統上任第一年快三倍，申領失業金人數，自我上任以來，從1,800萬人，減至本週的200萬人，另一個破紀錄跌幅。」

拜登又說，雖然經濟復甦取得進展，但家庭面對整體經濟、疫情和生活成本時都感到焦慮，因為這些都是不確定的因素。

拜登也提到自10月底以來，批發市場上的每星期平均汽油價格，即是賣給油站的汽油批發價，已經跌了大約10%，近日來這個跌幅也越來越大，平均每加侖跌大約25仙，預料未來幾個星期，民眾就可以見到節省多少錢。

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