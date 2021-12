美國11月全國失業率跌至4.2%

【KTSF 張麗月報導】

美國最新的就業數據顯示,11月份的全國失業率跌至4.2%,總統拜登表示,這個是一年來最大跌幅,反映出民眾正重返工作崗位,就業復甦也非常強勁。

勞工部週五公佈最新數據顯示,非農業職位數目11月份增加21萬份,全國失業率從4.6%明顯跌至4.2%,不過還是比疫情之前的失業率3.5%為高。

拜登表示,雖然面對通脹、勞工短缺,以及供應鏈等問題,經濟復甦似乎充滿動力,民眾正重返工作崗位,就業復甦也非常強勁。

拜登說:「這是一年內最快的失業率下跌紀錄,比其他總統上任第一年快三倍,申領失業金人數,自我上任以來,從1,800萬人,減至本週的200萬人,另一個破紀錄跌幅。」

拜登又說,雖然經濟復甦取得進展,但家庭面對整體經濟、疫情和生活成本時都感到焦慮,因為這些都是不確定的因素。

拜登也提到自10月底以來,批發市場上的每星期平均汽油價格,即是賣給油站的汽油批發價,已經跌了大約10%,近日來這個跌幅也越來越大,平均每加侖跌大約25仙,預料未來幾個星期,民眾就可以見到節省多少錢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。