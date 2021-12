灣區聖誕樹供應沒受影響 但價格較疫情前小幅上漲（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

全球供應鏈中斷,今年美國的聖誕樹供貨緊張,不過舊金山灣區的情況還好,本地聖誕樹商家表示,今年的聖誕樹供應沒有受到什麼影響,只是價格較疫情之前略有小幅上漲。

由Brisbane Lion Club主辦的聖誕樹展銷會,在中半島城市Brisbane舉辦。

Brisbane Lion Club主席Dave Hoene說:「小朋友們想到聖誕節,他們會想到聖誕樹,還有樹下的禮物以及聖誕老人,聖誕樹是聖誕節的中心。」

去年和今年的疫情,並沒有影響到Brisbane市的聖誕樹供應,但價格較疫情之前是有小幅上升。

Hoene說:「價格較去年上漲了一點,在我們看來這都不算是漲價了,新型肺炎對我們的價格沒有影響。」

疫情實際上還幫助了Brisbane的聖誕樹產業變向上網銷售發展,Hoene表示,他們在上週六進了230多棵聖誕樹,到現在只剩下50幾棵待售,消費者可以到他們的網頁:brisbanelions.org,查看在哪裡可以訂購聖誕樹。

Dave表示,他的顧客基本上都來自舊金山灣區,而且他的聖誕樹也沒有受到供應鏈的影響,他的樹都來自加州。

Brisbane Lions Club會員Dan是顧客,同時也幫助送聖誕樹到客戶家。

Dan表示,相較於俄勒岡州和華盛頓州,加州沒有那麼多的雨水,但Brisbane的聖誕樹質量沒有受到乾旱的影響,特別是今年的氣候,對聖誕樹質量較好。

他還表示,Brisbane Lions Club銷售聖誕樹所得的利潤,將全部貢獻給社區,為Brisbane的學生提供獎學金。

極端天氣例如幾個月前的加州野火和供應鏈問題,導致今年的聖誕樹供應量大幅減少,業界表示,今年美國消費者只能為聖誕樹支付更高的價格。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。