【有線新聞】

美英科學家找出相信是注射阿斯利康疫苗出現血栓的成因,跟一種血液蛋白質有關。

英國卡迪夫大學和美國科學家指,用腺病毒載體技術的阿斯利康疫苗,透過肌肉注射入人體,注射時、部分疫苗可能會滲入血管,腺病毒像磁石一樣會吸引血液的一種蛋白質「血小板第4因子」,在罕見情況下,免疫系統會分辨不到結合後的血小板第4因子,並誤當成病毒,釋出抗體攻擊,最終形成血栓。

團隊在期刊《科學進展》發表有關研究結果,阿斯利康的科學家之後加入參與研究,發言人指研究未有最終結論。

