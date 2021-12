【KTSF】

東灣Alameda縣有5人確診感染Omicron變種病毒,縣府公共衛生局說,該5名患者上星期曾經去過威斯康辛州出席一個婚宴。

當局表示,該個婚宴中,有12個人確診感染新型肺炎,有一人曾經出國外遊,其中5人證實是患有Omicron變種病毒,未知其餘7人是否也感染Omicron。

該5人出現輕微病徵,不須入院,全部都打齊針,當中大部人更加打了加強針,當局正通知他們的密切接觸者。

