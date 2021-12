聯邦最高法院就密西西比州墮胎法案件聆訊

【有線新聞】

美國最高法院就密西西比州墮胎法案件聆訊,傳媒分析,大部分法官傾向支持這條禁止婦女懷孕15周後墮胎的法例,更可能推翻近半個世紀奠定墮胎合法化的重要案例,預料判決會對全國有影響。

最高法院聆訊期間,大批反墮胎人士在外面示威,希望法院推翻承認婦女的墮胎權。

官司由密西西比州2018年通過的新墮胎法引起,新法禁止婦女在懷孕15周後墮胎,較現時一般24周早,因姦及亂倫成孕不能例外。

法例先後被兩個聯邦法院禁止實施,認為違反1973年「羅訴韋德案」、承認婦女墮胎的基本權利是受到憲法隱私權保護的重要案例。

「羅訴韋德案」近半個世紀以來影響全國,亦一直受爭議,1992年另一宗同類案件裁判再次確立墮胎權。

密西西比州提出上訴,傳媒分析認為最高法院9名法官中,全部6名保守派法官都傾向支持密西西比州。

美國最高法院法官卡瓦諾表示:「換句話說,憲法中針對墮胎問題沒有提及反墮胎或捍衛選擇權,而是留給各州人民決定或國會經民主過程解決,正確嗎?」

首席法官羅伯茨立場較溫和,認為15周已讓婦女有足夠時間決定是否終止懷孕,但他似乎不傾向推翻「羅訴韋德案」判例。

其餘3名自由派法官則認為,推翻這項美國依據了近50年的案例,會帶來嚴重影響,甚至有人會質疑最高法院是受政治影響。

美國最高法院法官索托瑪約爾表示:「若民眾相信是出於政治,法院如何立足?」

預料案件明年六月有裁決,一旦「羅訴韋德案」被推翻,可能全國近半州分會推出類似嚴苛的墮胎法。

最高法院亦正處理得州心跳法訴訟,此法定明懷孕六至七週、檢測到胎兒的心跳便不能墮胎。

