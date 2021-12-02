明尼蘇達州出現美國第2宗Omicron病例 患者曾到紐約動漫節

December 2, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

美國明尼蘇達州確診第2宗Omicron變種病毒個案，男患者最近去過紐約市的動漫節，當局敦促曾在11月底到訪過紐約市動漫節的人做檢測。

確診Omicron的男患者居住在明尼蘇達州，沒有出國記錄，但他在11月底去過紐約市的動漫節，在11月22日出現輕微症狀，在24日檢測確診，據他聲稱已經沒有再出現任何症狀。

當局指該確診者已經接種疫苗，並在11月初亦打了加強針。

紐約市動漫節主辦單位指，在11月19日至21日期間，有超過5萬人曾經到訪，雖然參加者到訪前需要提供一劑疫苗接種證明，以及全程必須戴口罩，但紐約市當局仍然努力追蹤曾經參加過動漫節的人，並敦促曾在該時段到訪過紐約市動漫節的人做檢測。

衛生官員指這不像單一病例，很大可能已經在社區出現傳播，敦促民眾接種加強針，以避免確診後出現重症的風險。

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