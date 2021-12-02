UCSF華裔醫學教授講述化驗Omicron病毒過程（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國首宗Omicron確診個案，由加州大學舊金山（三藩市）分校（UCSF）的實驗室檢驗病人樣本後，證實是新的變種病毒，負責這個實驗室華裔醫學教授，講述化驗的過程。

UCSF專門研究傳染病毒基因的Charles Chiu教授，在舊金山市府召開的記者會，講到如何證實美國首宗Omicron確診個案。

患者上月22號從南非返回灣區，幾日後感到不適，29號新型肺炎檢測呈陽性。

位於Burlingame的Color實驗室，發現病人樣本可疑，於是通知UCSF。

Chiu教授表示，週二下午3時左右得知消息，晚上8時前取得病人的樣本，經過快速測試後，發現可能是Omicron變種病毒，之後再使用基因排列的科技，找出病毒的基因組成。

Chiu教授說：「這項基因排列技術，使我們可以在數小時之內從偵測到病毒，以致找出整個基因組合。因此我們能在5小時內證實是Omicron，在8小時內完成絕大部分基因組合。週三清晨4時完成，我們由此可以下結論說，這是Omicron變種引發的傳染病。」

Chiu表示，他的實驗室，上星期開始化驗檢測樣本，尋找Omicron的踪跡，今次是第一宗確診。

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