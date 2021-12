UCSF華裔醫學教授講述化驗Omicron病毒過程（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國首宗Omicron確診個案,由加州大學舊金山(三藩市)分校(UCSF)的實驗室檢驗病人樣本後,證實是新的變種病毒,負責這個實驗室華裔醫學教授,講述化驗的過程。

UCSF專門研究傳染病毒基因的Charles Chiu教授,在舊金山市府召開的記者會,講到如何證實美國首宗Omicron確診個案。

患者上月22號從南非返回灣區,幾日後感到不適,29號新型肺炎檢測呈陽性。

位於Burlingame的Color實驗室,發現病人樣本可疑,於是通知UCSF。

Chiu教授表示,週二下午3時左右得知消息,晚上8時前取得病人的樣本,經過快速測試後,發現可能是Omicron變種病毒,之後再使用基因排列的科技,找出病毒的基因組成。

Chiu教授說:「這項基因排列技術,使我們可以在數小時之內從偵測到病毒,以致找出整個基因組合。因此我們能在5小時內證實是Omicron,在8小時內完成絕大部分基因組合。週三清晨4時完成,我們由此可以下結論說,這是Omicron變種引發的傳染病。」

Chiu表示,他的實驗室,上星期開始化驗檢測樣本,尋找Omicron的踪跡,今次是第一宗確診。

