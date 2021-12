Lowell高中入學改抽籤制被判無效 教委會將討論應對方法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)高等法院本月中裁定,舊金山聯合校區教委會將Lowell高中入學改為抽籤制的決議無效之後,校區教委會下周二將開會討論如何應對裁決,校區總監在會議前夕發聲明表示,建議新學年仍維持抽籤制。

舊金山聯合校區教育委員會將在12月7日首度開會,討論如何回應法庭在11月中的裁決,法庭裁定教委會在今年2月將Lowell高中入學改為抽籤制的決議無效,這也讓許多家中有孩子,即將要申請新學年,也就是2022至23學年的家長,高度關注校區是否會立即恢復原先以成績為衡量標準的招生方式。

舊金山聯合校區週二在官網低調發表新聞稿,宣布校區總監Vincent Matthews將在12月7日的學區教育委員會議,提案建議舊金山聯合學區對Lowell高中2022至23學年,採用跟該校區其他公立高中一樣的招生制度,也就是維持抽籤制來招生。

屆時校區總監Matthews也會要求教委會於12月16日召開特別會議,投票表決他提出的這項議案,一旦有了決定,校區會隨即通知家長。

校區總監表示,由於新學年入學申請截止日期為明年2月4日,要在此之前更改任何招生條件,邏輯上來說是不可能的,因此他建議新學年仍維持現行方式,也就是全面抽籤。

至於未來Lowell高中招生方式,則要看舊金山聯合校區教育委員會開會討論的結果。

